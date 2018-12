An der Bushaltestelle am Corso Vittorio Emanuele II wacht der Nikolaus übergross hinter den Wartenden, zwei Finger gespreizt zum Victory-Zeichen. Oder doch den Segen spendend? Seine Heiligenbildchen prangen über Torbögen in Bari, einer Stadt mit 300 000 Einwohnern im Süden Italiens.

Als Pixel-Puzzle ist der Nikolaus dort in einem plakatgrossen Mosaik an der Via Filippo Corridoni verewigt, und die bei uns in der Vorweihnachtszeit Fassaden hochkletternden Samichläuse klammern sich auch in Bari an Lichterketten-Lianen. Wo immer man in den engen Gassen der fast schachbrettartig angelegten Altstadt um die Ecke biegt – der Nikolaus ist schon da, in stets neuen Verkleidungen und Kopien.

Aber wo wohnt nun das Original? Sein Heim, eine romanische Basilika am Rande der Altstadt, ist etwas schmucklos. Sie musste fix errichtet werden, damals im Frühjahr 1087, weil Nikolaus so überraschend nach Bari kam. Genauer gesagt, das was von ihm übrig war – seine Gebeine. Per Schiff kamen sie im Hafen an, tollkühn entführt aus der heutigen Türkei, nahe dem Badeort Antalya.