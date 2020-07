Das Rasseproblem der Medizin: Warum Herkunft eine Rolle spielen sollte – es aber nicht tut

Wenn zum Beispiel ein schwarzes Kind über Müdigkeit klagt und gelbliche Augen hat, werden die meisten Ärzte es sofort auf Sichelzellanämie testen – eine Erbkrankheit, die in der afrikanisch-stämmigen Bevölkerung extrem viel häufiger vorkommt.

Sprachlich lässt sich die Forderung umsetzten. Doch in der Medizin ist das Einteilen von Menschen aufgrund ihrer Herkunft ein wichtiges Hilfsmittel, auf das viele Ärzte nicht verzichten. Denn mit einem schnellen Blick auf die Abstammung eines Patienten lassen sich oft bessere Diagnosen erstellen als ohne.

Auf dem Papier ist die Sache klar. Forscher im deutschsprachigen Raum sind sich einig, dass Menschen aufgrund ihrer Genetik nicht in Rassen eingeteilt werden können. Erst letztes Jahr veröffentlichten deutsche Anthropologen die Jenaer Erklärung , in der sie postulieren, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft sich weder genetisch noch vom Aussehen genügend unterscheiden, um sie in Gruppen einzuteilen. Sie forderten deshalb, dass der Begriff Rasse im Zusammenhang mit Menschen nicht mehr verwendet wird.

Anita Rauch, Direktorin des Instituts für Medizinische Genetik an der Universität Zürich erklärt:

Sven Cichon, Professor für Medizinische Genetik am Universitätsspital Basel erklärt:

Grund dafür ist, dass der grösste Teil der medizinischen Forschung an Patienten europäischer Herkunft durchgeführt wird. Die Forschungsresultate lassen sich aber nicht eins zu eins auf Menschen anderer Abstammung übertragen.

Eine 2019 in Nature Genetics publizierte Studie untersuchte verschiedene Diabetes-Vorhersagetests aus Grossbritannien und fand heraus, dass diese bei europäischstämmigen Probanden 4.5 Mal genauer sind als bei afrikanischstämmigen. Im Vergleich mit Asiaten funktionierten die Tests bei Europäern ebenfalls besser: Sie diagnostizierten Risikopersonen mit doppelt so hoher Genauigkeit korrekt.

Einer der bekanntesten amerikanischen DNA-Forscher, David Reich, forderte aus diesem Grund vor einiger Zeit in der New York Times , dass die Wissenschaft Unterschiede zwischen den Menschen genauer untersucht und sie speziell zur Verbesserung der medizinischen Behandlung nutzt. Davon könnten insbesondere Menschen mit Nicht-Europäischer Abstammung profitieren.

Bei der zystischen Fibrose zum Beispiel mache es einen grossen Unterschied, ob man deutschschweizerischer oder italienischer Abstammung sei. Das bestätigt auch Sven Cichon, Leiter der Medizinischen Diagnostik am Universitätsspital Basel.

Das sei gerade auch vor drei Wochen noch mal an der Europäischen Humangenetik-Tagung in Berlin festgehalten worden. Anderer Meinung sind amerikanische Ärzte. In den USA werden die Tests nämlich bereits eingesetzt und sind sogar für Private erhältlich.

Medikamente nur für Schwarze in den USA

Die amerikanische Gesundheitsbehörde gewichtet biologische Unterschiede stärker als ihre europäischen Pendants. Die FDA liess bereits ein Medikament zu, dass auschliesslich Personen einnehmen dürfen, die sich selbst als schwarz identifizieren. Das Herzmedikament BiDil wurde speziell mit der Unterstützung von schwarzen Politikern zu einem zugelassenen rassespezifischen Medikament. Die Fachwelt diskutiert aber heute noch, ob die Entscheidung sinnvoll war.

Kritiker des Rasse-Medikaments bemängeln, es sei nur aus Marketingründen als «erstes Medikament ausschliesslich für Schwarze» angemeldet worden. Tatsächlich gab es bei der Zulassungsprüfung im Jahr 2005 nur eine einzige grosse Studie mit ausschliesslich schwarzen Teilnehmern und nie einen grossangelegten Vergleich bei dem geprüft wurde, ob BiDil nicht auch in Menschen mit anderer Abstammung wirkt.

Die Wirkungslosigkeit bei Nicht-Schwarzen wurde von der Herstellerfirma nur angenommen, weil Experimente in kleinem Rahmen an weissen Patienten vor der Zulassung gescheitert waren. Trotzdem halten viele amerikanische Kardiologen weiter am rassebasierten Verschreiben von BiDil fest.

Auch europäische Behörden teilen Menschen nach wie vor in biologisch unterscheidbare Gruppen ein. Einige Medikamente, wie das Epilepsiemedikament Carbamazepin, verursachen bei Asiaten zehn Mal häufiger schwere Nebenwirkungen wie bei Europäern.

Die Gesundheitsbehörden empfehlen Ärzten deshalb, asiatische Patienten vor der Behandlung auf das Komplikationsrisiko zu testen. Die Swissmedic empfiehlt eine Abklärung ebenfalls nur für Patienten, «deren Abstammung ein Risiko für das Auftreten von unerwünschten Hautreaktionen bedeutet.»

Knieprothesen speziell für Asiaten gefordert

Langzeitstudien aus Asien haben gezeigt, dass zum Beispiel Japaner nach einer Knieoperation ein 1.5-fach erhöhtes Risiko haben, in den nächsten neun Jahren eine Revisionsoperation zu benötigen. Als Ursache wird vermutet, dass die im Westen entwickelten Knieprothesen nicht perfekt auf asiatische Knie passen. Die Form des Knochens stimmt in Europäern und Asiaten nicht genau überein. Chirurgen fordern von den grossen Medizinaltechnik-Firmen darum, dass diese ihr Angebot vergrössern und individuelle Prothesen für asiatische Knie entwickeln. Auch der grösste schweizerische Verband der orthopädischen Chirurgen unterstützt das Anliegen.

Doch die gutgemeinten Ansätze haben einen Haken: Sie setzten voraus, dass man jedem Patienten seine Herkunft ansieht. Eine Kniepatientin mit einem einzigen chinesischen Urgrossvater kann von diesem jedoch die Knieform geerbt haben. Wenn sie eher europäisch aussieht, wird kein Arzt erkennen können, dass eine «asiatische» Prothese für sie besser geeignet ist.

Dazu kommt, dass die historische Einteilung in «Rassen» mit Hautfarbe als Hauptkriterium oft nur wenig über die Genetik – und damit die biologischen Unterschiede – aussagt. Heute weiss man zum Beispiel, dass das Genom von westafrikanischen Schwarzen mehr mit dem von Weissen übereinstimmt anstatt mit dem von Schwarzen aus Südafrika.