Coronavirus-Schnelltest: In nur gerade 15 Minuten zum Resultat

Was sonst mit einem herkömmlichen PCR-Coronatest mehrere Stunden dauert, ist nun bald in einer Viertelstunde möglich. Denn diese Woche hat der neue Antigenschnelltest von Roche in der Schweiz die Zertifizierung erhalten so wie auch in anderen europäischen Ländern.

«Er wird in Kürze in der Schweiz erhältlich sein», sagt Nina Maeh­litz vom Basler Pharmaunternehmen. Mit dem Schnelltest verbindet man einige Hoffnungen im Kampf gegen die Pandemie.

Änderung im Epidemiegesetz nötig

Auf Schnelltests hoffen zum Beispiel die Hausärzte, die ihren Patienten dann schnell Gewissheit geben könnten. Doch so weit ist die Sache noch nicht gediehen. «Dazu müsste die entsprechende Verordnung im Epidemiengesetz geändert werden», sagt Daniel Dauwalder vom Bundesamt für Gesundheit BAG.

Momentan dürfen Ärzte nur Abstriche für die herkömmlichen PCR-Tests machen, die dann in einem Labor ausgewertet werden müssen.