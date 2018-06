Täglich öffnen Millionen Japaner – vom Schulkind bis zur Geschäftsfrau – am Mittag die Deckel ihrer Bentoboxen und finden ein Gemälde aus Reis, Gemüse, Fisch oder Fleisch vor. Mit den lieblos gefüllten Tupperwaregefässen, in welchen hierzulande Nudelresten transportiert werden, haben Bentoboxen wenig gemeinsam.

Bento bedeutet im Japanischen so viel wie «Essen zum Mitnehmen» und ist in der japanischen Kultur tief verwurzelt. Zurück bis ins 5. Jahrhundert reichen Aufzeichnungen über Essen, das in besonderen Behältnissen Samurais und Arbeitern mitgegeben wurde. Zuerst in Bambusröhren, die keimverhindernde Wirkung versprachen, später in Jute oder Baumwolle eingenäht.

Gefüllt waren Bentos in erster Linie mit gekochtem Reis, Fisch und in Essig eingelegtem Gemüse. Mit der Zeit wurden Inhalt wie Behältnis immer exquisiter zubereitet. Mit den Zutaten wuchs auch die Anzahl der Fächer in den Kistchen, denn die einzelnen Speisen sollen während Transport und Verzehr nicht miteinander in Berührung kommen.

Die Optik zählt bei Bentoboxen ebenso viel wie der Inhalt. Möglichst farbenfroh soll es sein. Weisser Reis neben rosa Lachs und grünen Bohnen, mit gelbem Omelette und violettem Kohl: Das ist Bento. Bei der klassischen Zubereitungsart sollen die Speisen mundgerecht und in Farbe, Textur und Geschmack möglichst unterschiedlich sein.

Mindestens fünf Farben und fünf Geschmäcker

Vom lieblos aufgewärmten Resteessen ist Bento somit meilenweit entfernt. Das bestätigt Cam Tu Nguyen, die einen Blog über Bento führt und ein Kochbuch dazu veröffentlicht hat. «Washoku, die traditionelle japanische Esskultur, wurde im Jahr 2013 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt», sagt sie. Eine der Grundregeln des Washoku besagt, dass in einer Mahlzeit mindestens fünf verschiedene Farben, fünf verschiedene Geschmacksrichtungen und fünf verschiedene Zubereitungsmethoden enthalten sein sollen.

«Viele Japaner glauben, dass erst durch die Aufnahme von möglichst vielen verschiedenen Speisen auch die vollständige Nährstoffaufnahme gesichert ist», sagt Nguyen. Die meisten Gerichte, die als Bento verpackt sind, können warm oder kalt gegessen werden. Der verfügbare Platz in den Abteilen muss sorgfältig ausgefüllt sein, und die Speisen sollen so naturbelassen wie möglich und auch möglichst mit Dingen wie Blüten und frischen Blättern dekoriert sein.

Eine typische Regel des Bento besagt, dass man die Box immer im Verhältnis 4:2:1 befüllen soll. Vier Teile Kohlenhydrate wie Reis, Nudeln oder Brot, zwei Teile Protein wie Fleisch, Fisch oder Tofu und jeweils ein Teil andere Zutaten wie Gemüse oder Obst. «Dank dieser Mischung ist Bento trotz kleinerer Portionsgrössen sättigend», sagt Nguyen.