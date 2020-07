An diesen Orten stecken sich die Menschen mit dem Coronavirus an

Aargau: Im Aargau gab es seit dem Contact Tracing am 11. Mai insgesamt 302 Fälle (Stand 21.7., 8 Uhr). Bei 138 Fällen weiss man nicht, wo sich die Personen angesteckt hatten. Mediensprecher Michel Hassler sagt auf Anfrage: «Teilweise hat man eine Vermutung, wo die Ansteckung erfolgt ist, aber wenn die Überprüfung der Infektionskette nicht einen sehr sicheren Schluss zulässt, dann wird der Ansteckungsort in die Kategorie ‹unbekannt› eingeteilt. Die Hürde zur Bestimmung des Ansteckungsorts ist also hoch.»

Wir blicken neben der Situation in einigen Schweizer Kantonen auch noch detaillierter auf die Ansteckungsquellen in Israel und Österreich:

Die Fallzahlen sind in der Schweiz seit Wochen so tief, dass man Contact Tracing betreiben kann. So wird versucht, herauszufinden, an welchen Orten sich am meisten Menschen mit dem Coronavirus infizieren. Allerdings werden diese Daten dann von den wenigsten Kantonen publiziert.

Die viel gescholtenen Clubs und Bars kommen mit bisher 13 Fällen im Aargau erst an vierter Stelle. Ein Teil davon dürfte mit dem Ausbruch in einem Spreitenbacher Club Ende Juni zusammenhängen.

Zürich: Beim Kanton Zürich werden die Ansteckungsorte nicht publiziert. Auf Anfrage wird aber auch von der kantonalen Gesundheitsdirektion bestätigt, dass «Familie», «Arbeit» und «Auslandsreise-Rückkehrer» zu den häufigsten genannten wahrscheinlichen Ansteckungsquellen gehören.

Basel-Stadt: Ähnlich wie in Zürich, tönt es auch in Basel-Stadt. In einer kürzlich veröffentlichten Medienmitteilung berichtete das Gesundheitsdepartement: «Die neu positiv getesteten Personen haben sich in den letzten 30 Tagen mutmasslich hauptsächlich in den Bereichen Reisen, Freizeit und Familie angesteckt. Rund jeder Fünfte hat sich im Ausland angesteckt. Eine Zuordnung in Ansteckungskategorien gelingt in rund 50 Prozent der Fälle.»

Aufgrund der aktuell relativ kleinen Anzahl Neuinfektionen, wird die detaillierte Statistik im Moment nicht geführt. Seltener seien aktuell Fälle im Berufsumfeld.

Genf: Nicht so detailliert Auskunft über den Ansteckungsort gibt der Kanton Genf. Dafür wird am Lac Leman ausgewiesen, aus welchen Risikoländern Personen nach Auslandsaufenthalten in die Selbst-Quarantäne gingen. In der Woche vom 6. bis 12. Juli (aktuellste Daten) waren dies 220 Personen. 40 Prozent davon kehrten aus dem Kosovo zurück in die Schweiz, 31 Prozent aus den USA. Mit Schweden kommt ein drittes Land über die 10-Prozent-Marke (13 %), alle anderen Nationen weisen kleinere Anteile aus.

Israel

Als transparentes Beispiel voran geht Israel: Die Regierung hat die Erfahrungen der Contact Tracer ausgewertet. Das Land erlebt zurzeit gerade eine zweite Welle und hat einen erneuten Lockdown verhängt.

Von den in Israel 7998 positiv Getesteten zwischen dem 10. und 17. Juli 2020 konnte man bei gut einem Viertel nachverfolgen, wo sich die Person angesteckt hat: Auch hier handelte es sich beim allergrössten Teil um Ansteckungen innerhalb der eigenen vier Wände.

Interessant ist allerdings, wo sich Personen ausserhalb des eigenen Haushalts angesteckt haben. Das ist die Auswertung der verbleibenden 727 Personen:

Wo sich 727 Personen in Israel angesteckt haben