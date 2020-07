Alles richtig gemacht: Die Ansichtskarte idealisierte die Ferien lange vor Instagram

Nun flattern sie wieder in die Briefkästen: von Hand geschriebene Feriengrüsse mit einem Bild, das die Daheimgebliebenen neidisch auf die Karte blicken lässt. Die Sonne knallt, das Meer schimmert türkis, der Ort ist aufgeräumt, und die Pflanzenwelt scheint keine Dürre zu kennen.

Nicolas Wiedmer hielt Tausende solcher Postkarten in der Hand. Er ist Mitarbeiter am Deutschen Seminar der Universität Zürich, wo sich Sprachwissenschafter in den vergangenen vier Jahren über Ansichtskarten gebeugt haben. Gemeinsam mit einem Team der Technischen Universität Dresden wollten sie herausfinden: Haben sich die Feriengrüsse – etwa durch das Aufkommen des Massentourismus – verändert? Und was steckt hinter dem Erfolg der Postkarte?

«Niemand hat aktiv gelernt, was auf eine Ansichtskarte gehört. Dennoch schreiben alle dasselbe. Die Musterhaftigkeit zeichnet sie aus», sagt Wiedmer. Deren Inhalt lässt sich runterbrechen auf: Wetter gut, Essen prima, Strand traumhaft.

Die Ansichtskarte ist auch ein Mittel zur Selbstdarstellung

Schaut man genauer hin, zeigt sich jedoch, dass sich über die Jahrzehnte hinweg Sprache und Inhalt verändert haben. Um dies zu untersuchen, haben die Forschenden mehr als 13'000 Karten ausgewertet. Die älteste stammt aus dem Jahr 1897, die neuste von 2017.

«Bis in die 1950er-Jahre ging es primär um Befindlichkeiten und den Kontakt», sagt Wiedmer. Angehörige oder Bekannte erkundigten sich, wie es den Adressaten ging, und berichteten ihrerseits über ihre Gemütslage. Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts dominiert hingegen ein anderes Merkmal: die Selbstdarstellung.