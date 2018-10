In der Aufführung «The Beatles – 50 Jahre White Album» erklangen vor kurzem die Songs von John, Paul, George und Ringo in Aarau und markierten das Ende der Sommersaison in der Alte Reithalle. Für Peter-Jakob Kelting, Leiter des Theater Tuchlaube, blieb aber kaum Zeit sich auszuruhen. Die neue Spielzeit klopft bereits an der Tür der Metzgergasse 18. Ermüdungserscheinungen sind bei ihm allerdings nicht auszumachen. Frisch und munter begrüsst er seinen Gast in der Bar des Theater Tuchlaube und präsentiert das Programm der Saison 2018/19.

Überall Verunsicherung

Bearbeitete die letzte Saison den Themenschwerpunkt «Heimat», steht die neue Saison unter dem Motto «?Alles Lüge!». Das sei wenig überraschend, so Kelting, denn noch nie war soviel die Rede von Fake News wie heute. «Wir befinden uns in einem Moment von grosser Verunsicherung. Ich nehme sie im Gespräch mit Kolleginnen, Freunden und in den Medien wahr.» Der Theaterschaffende wird bei diesem Thema nachdenklich: «Wem können wir eigentlich noch vertrauen, wenn wir Informationen bekommen? Dieses allgegenwärtige Misstrauen gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Angst nimmt zu.»