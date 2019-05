«Wo haben die sich bloss über die Jahre versteckt?» Das muss man sich fragen, wenn man das neue Album «Here And Now» der Ellis Mano Band anhört. Ellis was? Eben! Das Herz der Band bilden Sänger Chris Ellis (46) und Gitarrist Edis Mano (40). Sie sind Kreativzentrum und Aushängeschild. Es ist bluesgeerdeter, popaffiner Rock oder Blues-Rock mit Pop-Appeal. Nichts umwerfend Neues eigentlich. Hier wird kein neues Kapitel des Blues geschrieben, aber wie sie es machen, ist durchaus spektakulär. Doch der Reihe nach. Gitarrist Edis Mano: kroatische Wurzeln, in Spreitenbach aufgewachsen, Lehre bei Musik Bieri in Wettingen, lebt heute mit seiner Familie und drei Kindern in Künten, wo er auch eine kleine Firma für Veranstaltungstechnik führt und damit seinen Lebensunterhalt verdient. In der Schweizer Szene hat er sich als Tontechniker (Baschi, James Gruntz, Luca Hänni u. a.) einen Namen gemacht. Dabei habe er die «Gitarre vernachlässigt», wie er sagt.

Vor sechs Jahren ist er als Gitarrist bei Mundartsänger Kunz professionell eingestiegen und hat bei all seinen Songs auch als Komponist mitgewirkt. «Viele meiner Ideen waren für Kunz aber nicht geeignet», sagt er. Er fühlte sich als Gitarrist in der Band auch unterfordert. «Oft bin ich nach einem Konzert heimgegangen und habe noch eine Stunde lang Gitarre gespielt», sagt er. Der Hunger wurde nicht gestillt, weshalb in ihm der Wunsch wuchs, eine eigene Band zu gründen. Folgerichtig ist er im letzten Sommer bei Kunz ausgestiegen. «Im besten Einvernehmen», wie er betont. Ähnlich ist der Karriereverlauf bei Chris Ellis. Der Sänger mit Wurzeln im Allgäu ist als Christian Ertl im Freiamt aufgewachsen und wohnt heute mit seiner Partnerin und drei Hunden in Bremgarten. Die Liebe zur Musik wurde früh geweckt, schon mit 13 hatte er seine erste Band. «Meine Eltern waren von der Idee mit der Musik nicht so begeistert», sagt Ellis, weshalb er zunächst eine KV-Lehre absolvierte. An der Musikhochschule Luzern studierte er danach aber Gitarre und Gesang. Seinen Lebensunterhalt verdient er heute mit Unterricht und seit 20 Jahren als Sänger bei A-live. Der Erfolg dieser sechsköpfigen A-cappella-Formation lässt sich sehen und hören. Bis zu 100 Auftritte hat die Showband im In- und Ausland pro Jahr. 2012 waren sie sogar zu Gast in der Helene-Fischer-Show. Musik für Feinschmecker A-live ist für Chris Ellis das wichtigste Standbein und er ist für die meisten Arrangements zuständig. Doch wie Edis Mano fehlte ihm zunehmend etwas. «A-live ist mein kommerzielles Projekt, aber mit Ellis Mano machen wir jene Musik, die wir am meisten spüren. Mit der Band geht ein Lebenstraum von mir in Erfüllung», sagt Ellis. Die vor zwei Jahren gegründete Band wird komplettiert durch Nico Looser, den wohl ausdrucksstärksten Schweizer Drummer, sowie Severin Graf, den Poeten am Bass. Erfahrene, hochkarätige Musiker, die schon mit Max Mutzke, Stefan Raab, Nek, Baschi, Marco Rima, Tracy Chapman, James Gruntz, Dodo und ZiBBZ musiziert haben.

Bluesfestival Baden: Sonny Landreth abgesagt Gitarrist Sonny Landreth hat seine ganze Europatour abgesagt. Er wird also auch nicht am Bluesfestival Baden auftreten. Der Grund ist unbekannt. Die Organisatoren des Bluesfestivals sind daran, einen Ersatz zu finden. Der Konzerttermin am 24. Mai bleibt also bestehen. (sk)