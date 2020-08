Dann fühlen wir uns herausgefordert. Denn hier geht es um Emotionen, um etwas zutiefst Menschliches. Dafür braucht es ein Bewusstsein und vermutlich auch einen Körper. Über beides verfügen Maschinen nicht. Wie sollen sie Emotionen bei Menschen wahrnehmen, wenn sie selbst keine haben können?

Nun, sie erkennen nicht, ob jemand traurig ist, sondern bloss, ob jemand traurig aussieht. Dafür analysiert ein Algorithmus die Muster in einem Gesicht. In der Ausstellung «Real Feelings: Emotionen und Technologie» im Haus der elektronischen Künste in Basel werden Besucher mit diesem Verfahren konfrontiert. Mehrere Kameras filmen die Menschen in den Räumen. Am Ende der Ausstellung werden Porträts der Besucher auf grossen Bildschirmen gezeigt und ihnen Emotionen wie «gelangweilt» oder «gespannt» zugeordnet.

Die beiden amerikanischen Künstler Lauren Lee McCarthy und Kyle McDonald machen damit sichtbar, was zunehmend im Verborgenen passiert: Maschinen erkennen in Gesichtszügen Emotionen und leiten daraus Charaktereigenschaften ab. In einigen Firmen werden Jobanwärter dazu aufgefordert, sich mit einem Video zu bewerben. Die erste Runde der Aussiebung übernimmt dann eine Maschine. Das ist effizienter, und offenbar sind die Resultate zufriedenstellend.

Vielleicht entgehen ihnen ein paar besonders geniale Köpfe, weil die Maschinen mit ihrer Andersartigkeit nicht zurechtkommen; das macht aber deshalb nichts, weil es genügend konforme Kandidaten gibt. Und sie findet die Maschine.

Das Innenleben von Menschen und Maschinen ist eine Blackbox

Je intelligenter Maschinen werden, desto grösser wird die Angst, dass wir die Kontrolle über sie verlieren und sie uns Böses antun. Sei es mit Waffengewalt wie in «Terminator» oder mit ihrer kognitiven Überlegenheit wie in «2001: Odyssee im Weltraum».