Von der «Voice» auf die Theaterbühne: Brandy Butler startet Schauspielkarriere

«Mach keis Ding.» «Mach keis Ding.» «Mach … KEIS … Ding!» Wieder und wieder spricht Brandy Butler, 40, den Satz auf der Bühne des Zürcher Theaters Neumarkt. Er wird zum Mantra. Doch nicht zum Mantra ihrer Wahl. Es ist das Mantra, das die Schweiz murmelt, wenn Minderheiten aufbegehren, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen.

Etwa kürzlich, als sich Butler im Lehrerzimmer der Zürcher Primarschule, an der sie Musik unterrichtet, daran störte, dass ein Spiel namens «Zehn kleine Negerlein» auf dem Fenstersims lag. «Wie kann das sein?», fragte sie ihre Kollegin. Die erwiderte: «Brandy, mach keis Ding.» Butler überlegte. Und hat dann doch ein Ding daraus gemacht. Sie suchte die Schulbibliothek nach rassistischen Lehrmitteln ab.

Brandy Butler zieht ihre Dinge durch. Als Musiklehrerin, als Sängerin mehrerer Jazzformationen und neuerdings auch als Schauspielerin. Die ehemalige «The Voice of Switzerland»-Teilnehmerin war an der Zürcher Schauspielhauseröffnung in Christopher Rüpings Inszenierung vom Miranda Julys Roman «Der letzte fiese Typ» eine Wucht. Rüping hatte Butler vor vier Jahren schon als Jazzsängerin engagiert. An den Münchner Kammerspielen, wo Rüping «Der erste fiese Typ» probte, setzte er die Zusammenarbeit fort.

Teilzeitstelle als Schauspielerin gefunden

Der Mirandy-July-Stoff geht der bekennenden Feministin Brandy Butler nah. Und nah geht einem die Inszenierung auch als Zuschauer: Die hohe Emotionalität in diesem mit Videos, viel Kunstblut und Gesang auf die Spitze getriebenen Bühnenorgasmus, der von starken Darstellerinnen getragen wird, reisst einen mit.

Nun arbeitet Butler neben ihrer Anstellung als Musiklehrerin erstmals in Teilzeit als Schauspielerin am Theater Neumarkt. In der sich gerade nach allen Seiten öffnenden Theaterszene, in der singende Intendanten und schwarze Darsteller zur Normalität werden, hat Butler ihren Ort gefunden.

Den harten Kampf um die Öffnung des Stadttheaters erlebte sie bereits an den Münchner Kammerspielen. Ebenso die politischen Widerstände, wegen derer der dortige Intendant Matthias Lilienthal bald das Feld räumen muss. Auch in der Schweiz habe es die Bühne als Ort einer ernsthaften gesellschaftlichen Auseinandersetzung immer noch schwer, ist Butler überzeugt.

Trotz dieser Widrigkeiten liebt Butler die Bühne, auf der sie Fragen nach der Identität spielerisch stellen kann. So werde sie im Rahmen von «Zürich tanzt» nächstes Jahr ein Stück über ihren «fetten Körper» erarbeiten. «Ich möchte herausfinden, ob es möglich ist, einen Abend zu gestalten, an dem die Zuschauer ihre Vorurteile nicht auf meinen beleibten Körper projizieren», sagt sie. Dafür wird sie sich nicht in den Humor flüchten, wie so viele Performer es tun. «Dicke Menschen spielen immer lustige Sachen oder machen sich selbst lächerlich, das will ich nicht.»

Identitätsschärfung im Ausland

Die studierte Jazzflötistin aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania kam 2003 als Au-pair in die Schweiz. Zwischen Putzen und Kleinkinderbetreuung in einem Dorf nahe Zürich, in das sie der Zufall gespült hatte – «die Familie aus der Schweiz hatte mir übers Internet das beste Angebot gemacht» – wurde ihr schnell klar: Die im Ausland angestrebte Identitätsschärfung würde zwischen Kochen und Putzen bald flöten gehen.

Schnell knüpfte sie auf Open-Mic-Bühnen in Zürich Kontakte zur Schweizer Musikszene, wurde als Backgroundsängerin von Schweizer Musikgrössen wie Sophie Hunger, Steff la Cheffe oder Seven engagiert und tourte mit Florian Ast. Mit ihrer Teilnahme an der Castingshow «The Voice of Switzerland» 2012/13 wurde sie von der Back- zur Frontsängerin und zur öffentlichen Figur.

«Ich fühlte mich nach ‹The Voice› sehr krank, die Erfahrung hat mich belastet, aber ich bin auch sehr dankbar dafür», sagt sie heute. «Die Show gab mir diesen Schub, mir endlich Gedanken über mich selbst zu machen.» Denn gegen die Fernsehleute, die ihr ein Image aufdrücken wollten, das ihr nicht entsprach – «so ein Schreiduell mit Nicole Bernegger war nun wirklich nicht mein Ding» –, konnte sie nur bestehen, wenn sie diesen Vorschlägen mit einem starken Ich entgegentrat.