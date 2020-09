Viel Mut, kühne Versprechen und Stars dank Ausnahmebewilligungen: Das Zurich Film Festival ist ein Experiment

Zürich gehört zu den Corona-Hotspots der Schweiz. Obwohl sich die Zahlen etwas stabilisierten, ist die Situation nach wie vor heikel. Und just in diesem Moment läuft in der grössten Schweizer Stadt das Zurich Film Festival an. Mit Filmschaffenden aus aller Welt, Tausenden von Zuschauern, sogar Stargäste konnten angekündigt werden. Und es gibt eine Fanzone. Eine freilich, in der es so gesittet und zurückhaltend zu und her geht, wie nie in einer Fanzone.

Das Festival, kurz ZFF, ist das erste grosse Filmfestival überhaupt seit Ausbruch der Pandemie, das nichts von seinem Programm online verlagern musste und nun komplett physisch, also vor Publikum, stattfindet.

Veranstalter mutig oder schlicht dumm?

In unserem Alltag, der sich letzten Frühling schlagartig vom öffentlichen Raum ins Private und vom Kino hinter den Fernseher verlagerte, klingt ein solches Ereignis fast schon tollkühn. Sind die Verantwortlichen also bloss überaus mutig in einer Zeit, in der man lieber keine unnötigen Risiken eingeht, gar übermütig? Oder sind sie dumm? Und kann man Menschen guten Gewissens einen Besuch beim ZFF empfehlen, die bei einer Ansteckung mit dem Virus wegen einer Vorerkrankung eher mit Komplikationen rechnen müssen als andere?

Die Branche wiederholt mantramässig, im Kino herrschten für das ­Coronavirus keine Idealbedingungen. Zu gut seien die Säle durchlüftet, zu ­wenig würde gesprochen, zu wenig Nähe und Bewegung gäbe es unter den Zuschauern. Die Menschen trauen sich trotzdem nicht: Im Frühsommer wollten gemäss einer Umfrage des Bundes ein Viertel der Schweizerinnen und Schweizer mit Besuchen von Kultur­veranstaltungen zuwarten, bis die ­Pandemie ganz vorbei ist. Ende Sommer waren es deutlich mehr, wie die Zahlen zeigen, die diese Woche ­publiziert wurden.

Juliette Binoche müsste eigentlich in Quarantäne

Die Zurückhaltung der Menschen hin oder her – fürs ZFF stehen die Chancen auch so gut, dass die Ziele erreicht werden. 2019 verzeichnete das ZFF 117000 Besucher. Der ZFF-Direktor Christian Jungen sagte dieser Zeitung: