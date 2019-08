Im Kunstmuseum Basel etwa lohnt es sich, direttissima den Aufstieg zum aktuellen Sammlungsschwerpunkt Berge anzupeilen. Steht man erst vor Alexander Calames Werk «Am Urnersee», kann man sich genüsslich im talfüllenden, eiskalt anmutenden grünen Schatten verlieren. Der Blick in die Tiefe zeigt den dunkeln See, wie kalt muss der sein! Brauche ich nicht ein Jäckchen in dieser Umgebung?

Man soll Kühlhäuser in den Städten bauen, damit die Menschen bei den künftig üblichen Hitzewellen einen Rückzugsort haben. Das forderten kürzlich Gesundheitsfachleute. Man wunderte sich, existieren diese Kühlräume doch seit Jahrhunderten. Nicht ungesunde 10 Grad kalt, sondern einfach etwas kühler als die Umgebung. Angenehm also. Man findet sie leicht, sind es doch zwei weit verbreitete Gebäudetypen: Kirchen und Museen.

Selbstverständlich findet man nicht nur in Basel kühlende Kunst, sondern in jeder Museumssammlung. In St. Gallen beispielsweise generieren die alten Niederländer mit gischtenden Wellen und Sturm für Hühnerhaut, in Solothurn vermeidet man sich Frank Buchsers Schönheit im lichtgesprenkelten Schatten Schweissflecken.