Der 20-Jährige war am 6. Juli leblos in seiner Wohnung in Hollywood aufgefunden worden. Der Tod durch den Epilepsie-Anfall sei "plötzlich" und "unerwartet" gewesen, heisst es in dem Autopsiebericht.

Die Familie von Boyce sprach im Juli davon, dass der Nachwuchsschauspieler an einer "anhaltenden Erkrankung" gelitten habe und im Schlaf gestorben sei.

Boyce hatte seinen Debüt-Auftritt mit neun Jahren im Horrorfilm "Mirrors". Er spielte auch in "Grown Ups" und "Grown Ups 2" neben Adam Sandler. Bekannt wurde er vor allem als Luke Ross in der Disney-Serie "Jessie", die zwischen 2011 und 2015 in den USA gezeigt wurde.