Totenmesse zu Ehren der Corona-Opfer in Mailand: In Italien geht die Politik vor der Kultur auf die Knie

Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Italien wird gerne geklagt, dass die Kultur bei den Politikern keine Lobby habe, dass «die da oben» nur der Sport interessiere. Doch siehe da: Wagt die gebeutelte Mailänder Scala den Kraftakt, erstarrt Italien vor Ehrfurcht und die Politik tritt auf Knien vor die Kultur. Wie sagte doch der Erzbischof: «Dieses Land drückt heute seinen Stolz auf die Exzellenz aus, die es auszeichnet: die Scala und den Dom.» Die Kultur.

Verdis «Requiem» war am Freitag im Mailänder Dom kaum verhallt, da schritt Staatspräsident Sergio Matarella zu Dirigent Riccardo Chailly und bedankte sich bei ihm. Der Maestro und der Presidente in Maske vor dem Altar: Es wird ein Bild für die Geschichtsbücher.

Metzger, Politiker und Pflegepersonal vereint

Gefeiert wurde die Totenmesse zu Ehren der Corona-Opfer. Gleich hinter den Politikern und Geistlichen sassen 200 Bürger, die an der Front gegen das Virus gekämpft hatten: Taxifahrer, Metzger, Tankstellenarbeiter, Pflegepersonal – einige in ihren farbigen Schutzanzügen. 400 Mailänder, die online eine Gratiskarte ergattert hatten, «füllten» den Raum. Wer von ihnen am Schluss über die läppische elektronische Verstärkung jammerte, darüber klagte, dass er schon eine Stunde zuvor mit Maske an seinem Platz hatte sitzen müssen, der wird auch einst im Paradies beweinen, dass es dort keinen Kimbo-Caffè gibt.

Und wenn es doch eigenartige Dinge zu beobachten gab, zählen wir sie zu den Unsauberkeiten im katholischen Ritus, von denen man sich später im Beichtstuhl für eine Handvoll Vaterunser reinwaschen kann: Etwa ein gepudertes Näschen, das aus optischen Gründen unter der Maske hervorlugte, oder die Ballett-Ikone Roberto Bolle, die sich für ein Selfie kurzzeitig eine nicht medizinische Maske über-, sich vorher gar für ein Foto mit der Ballettlegende Carla Fracci die Maske auszog: