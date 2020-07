Tom Hanks mimt mal wieder den zweifelnden Kriegshelden – wo man ihn sehen kann und welche Serie man auch schauen sollte

Wölfe, Schafe, ein Hirte. Im neuen Kriegsfilm von und mit Tom Hanks geht es aber nicht um eine biblische Geschichte an Land. Die anderthalb Stunden in «Greyhound» spielen fast ausschliesslich auf hoher See. Genauer im Nordatlantik, im Winter 1942. Nazideutschland versucht, mit U-Booten die Briten zu isolieren.

Wer «Greyhound» sehen will, der muss ein Abo beim Streaminganbieter des Apple-Konzerns abschliessen: Apple TV+ gibt es via Apple TV, App auf gewissen Geräten oder browserbasiert.

Kapitän Ernest Krause (Tom Hanks) steht auf der Brücke eines US-Zerstörers mit dem Codenamen Greyhound. Der Ozean ist aufgewühlt, die Gischt gefriert an der Reling, die Nasen der Seemänner triefen. Krause hat das Kommando über den gesamten Geleitzug, der einen ganzen Handelskonvoi sicher über den Ozean bringen soll.

Der Film behandelt die wenigen Tage, an denen der Konvoi ohne Unterstützung von Kampffliegern, auf sich allein gestellt, feindliche Linien überwinden muss. Es sind Stunden des Kalkulierens, Manövrierens und Zerstörens. Unter der Wasseroberfläche lauern U-Boote. Die Nazis haben einen Rudelangriff geplant.

Der gute Hirte

Krause ist ein gläubiger Mann, ein guter Hirte, der selbst mit dem Feind Erbarmen zeigt. Und im Gegensatz zu seiner Mannschaft nicht in Jubel ausbricht, wenn Trümmerteile und ein Ölteppich an der Wasseroberfläche das erfolgreiche Versenken eines U-Boots signalisieren. Für seinen Konvoi opfert sich Krause auf. Die Figur ist ein Antiheld, Selbstzweifel nagen an ihm.

Tom Hanks hat das Drehbuch zu «Greyhound» gleich selbst geschrieben. Und für sich die Figur ausgedacht, in der man ihn bestens kennt. Hanks, der zweifelnde Held. Ist er der geborene Held? Traut er sich das Heldentum zu? Wohl kaum. Und doch wächst er in der Ausnahmesituation über sich hinaus. So auch in «Sully» von 2016, in dem Hanks den Piloten spielt, der ein Flugzeug auf dem Hudson River notwasserte, ohne dass es Tote gab. Krause in «Greyhound» ist eine ähnliche Figur. Hanks spielt in einer Rolle, in der er sich offenbar gerne sieht.

Leider nur wird hier Krauses Selbstlosigkeit etwas gar schief dargestellt, symbolisiert durch blutende Blasen an den Füssen, weil Krause so lange auf der Brücke steht. Geschundene Füsse würden wir eher bei einem Fusssoldaten auf den Schlachtfeldern Kontinentaleuropas erwarten. Und man fragt sich: Wären angesichts der Bedingungen an Bord nicht ein bellender Husten oder zumindest Heiserkeit die geeigneteren Symptome seiner Selbstlosigkeit?

Das Wolfsrudel

Der Wolf steht hier nicht nur im übertragenen Sinn, «graue Wölfe» wurden die U-Boote genannt. «Greyhound, hier spricht der Graue Wolf, wir jagen dich und deine Freunde», klingt es im Film aus den Lautsprechern. «Wir sehen eure Schiffe, in die Tiefe sinken, und hören die Schreie eurer sterbenden Kameraden. Wie viele noch, ehe es euch ebenso ergeht?» Die Nazis haben die Funkkanäle der Alliierten geknackt. Ihren drohenden Worten lässt die Stimme imitiertes Wolfsgeheul folgen.

Psychologische Kriegsführung klang selten so fies. Doch die Gut-Böse-Rhetorik erzielt hier ihre Wirkung viel zu plump.