«Der Körper ist zu einer Währung im globalisierten Wirtschaftssystem geworden», erklärt Kurator Raphael Gygax, der das Thema der Statisten (auf englisch «Extra Bodies») auch in seiner Dissertation wissenschaftlich aufgearbeitet hat. Doch analog zur Globalisierung hinterlässt auch diese Auswirkung im Kunstkontext zwiespältige Gefühle.

Hilfe oder Profit

Guy Ben-Ner gibt Filmworkshops für Flüchtlinge in Palästina: eine gute und anregende Sache. Engagiert dokumentiert Artur Zmijewski Flüchtlinge und ihre Behausungen in Calais, wenn sie dann aber theatralisch neue Schuhe bekommen oder symbolisch den Boden wischen müssen, wirds einem unbehaglich. Auch wenn Zmijewski Warschauer Gefängnis-Insassinnen einen halben Tag lang Gelegenheit bietet, sich von Profis schminken, frisieren und einkleiden zu lassen, ist das verdienstvoll und macht den Frauen Spass. Aber ist es mehr? Was überwiegt, wenn die Filmer die Dokumentationen als Kunstwerke zeigen: der Einblick in eine fremde Welt, ihr gut gemeintes gesellschaftliches Engagement oder ihr Profit als Künstler?

Das ungute, zwiespältige Gefühl lösen vor allem Arbeiten aus, bei denen man ein (gewolltes oder ungewolltes) Machtgefälle spürt. In denen Statisten nach der Pfeife des Künstlers agieren. Vielleicht wirkt deshalb die Seniorinnen-Punkband so umwerfend lustig, die im Video von Christoph Büchel die Sex-Pistols-Version von «God Save The Queen» nicht nur mit Power, sondern auch mit viel Lust imitiert und zersingt.

Extra Bodies Migros Museum für Gegenwartskunst Zürich, bis 4. Februar 2018.