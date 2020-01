Star-Geiger Nigel Kennedy: «Eine gute Rösti ist das Grösste!»

Wenige Tage vor seinem Luzerner Konzert weilt Nigel Kennedy noch in London: «Ein wunderbarer Tag, es regnet in Strömen!» Er klingt gut gelaunt, hört aufmerksam zu, und sein britischer Humor bringt ihn immer wieder selber zum Lachen.

Klingt so ein 63-jähriges Klassik-Enfant-Terrible? Offenbar. Erwartungen an seine Person machen ihm ohnehin nicht mehr viel aus.

Der Titel Ihres Programms ist «Bach meets Gershwin», Ihre jüngste Platte heisst «Kennedy meets Gershwin». Weshalb sind solche musikalischen Meetings wichtig für Sie?

Nigel Kennedy: Ich versuche, Verbindungen zwischen sogenannten unterschiedlichen Musikstilen zu schaffen. Bach und Gershwin waren beide grossartige Tastenkünstler. Und bei beiden spielt Improvisation eine wichtige Rolle. Ich suche nach dem grösstmöglichen Kontrast innerhalb eines Konzerts, aber will auch, dass die einzelnen Ereignisse miteinander verlinkt sind.

Sie spielen auch eine eigene Komposition: «The Magician of Lublin» ist die Vertonung des gleichnamigen Romans von Isaac Bashevis Singer. Er erzählt die Reise des Lebens- und Liebeskünstlers Jascha Masur, der durch Polen zieht. Was hat Sie an diesem Stoff inspiriert?

Singer ist ein wunderbarer Autor, er beschwört in dem Buch all die jüdischen Gemeinschaften herauf, die in Polen gelebt haben. Ich selbst lebe ein paar Stunden von Krakau entfernt in den Bergen. Ich warte, bis die Hampelmänner in England ihre Brexit-Misere gelöst haben. Die ganze Geschichte mit der Königsfamilie, die momentan alle in Atem hält – das ist doch nur ein Ablenkungsmanöver, dass die Leute nicht nach den wirklich wichtigen Dingen fragen. Wieso können wir nicht einfach Politiker haben, die sich darum kümmern, dass es den Menschen gut geht? Ich habe keine Lust, von selbstsüchtigen Leuten umgeben zu sein. Sorry, wie lautete die Frage?

Was hat Sie an den Abenteuern von Jascha Masur gereizt?

Als ich dieses Buch las, interessierte ich mich schon sehr für die jüdische Community. Ich spiele seit vielen Jahren Klezmer-Musik, und einige dieser Melodien kommen ursprünglich aus Polen. Singer hat ein solches Talent, Geschichten zu erzählen – seine Worte haben sofort Melodien in meinem Kopf provoziert. Insgesamt hat «The Magician of Lublin» fünf Sätze, die aber durch eine zentrale Idee verbunden sind.

Was muss Ihre Band können, um Ihre Musik zu spielen?

Nun, es ist akustische Musik, da ist kaum elektronisches Zeug im Spiel. Trotzdem kennt sich mein Gitarrist auch mit Jimi Hendrix oder Django Reinhardt aus. Es ist grossartig, mit flexiblen Musikern zu arbeiten. Meiner Meinung nach gibt es heute keine Entschuldigung mehr dafür, sich von stilistischen Referenzen einengen zu lassen: Wir kommen so leicht mit so viel Musik aus anderen kulturellen Umfeldern in Berührung, von der wir lernen können. Gerade gestern fuhr ich nach einem Fussballspiel in Birmingham mit dem Taxi. Der Fahrer war Pakistani, und er hat mir seine Musik vorgespielt. Das war magisch, diese Rhythmen!