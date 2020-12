In unserer Gegend, in der Bäche und Flüsse prägender sind als Wind und Sturm, sind die Wassermühlen historisch verbreiteter als die Windmühlen. In den Niederlanden oder in der spanischen Mancha ist das anders, dort haben Windmühlen die Wahrnehmung der Menschen geprägt.

Heute, wo es weniger Wind- oder Wassermühlen gibt, könnten wir annehmen, die Mühlen spielten auch in unserem Sprachalltag kaum noch eine Rolle. Aber das stimmt nicht. «Gottes Mühlen mahlen langsam, aber fein», sagt ein Sprichwort. Und dieses Sprichwort könnte auch auf die Sprachgewohnheiten angewandt werden. Der Sprache Mühlen mahlen ganz besonders langsam. Oft mahlen sie sogar langsamer als die Wirklichkeit.

Anders gesagt: Wir illustrieren auch in der Neuzeit unsere Rede oft und gern mit Dingen, die aus dem Alltag verschwunden sind. Im Berndeutschen etwa sagt derjenige, der in einem anderen Auto mitfahren möchte nicht selten: «Chan i mit öich mitrite?» Dieses Mitreiten, das ein Mitfahren meint, ist natürlich ein Überbleibsel aus der vor-automobilen Zeit und vergleichbar mit dem Reden über Mühlen, selbst wenn in der Landschaft keine mehr auszumachen sind.

Ein interessantes Beispiel dafür leistete jener Kommentarschreiber, der den bemerkenswerten Satz formulierte: