Museumstag 40 offene Türen: Das gibt es im Kanton Solothurn zu sehen am internationalen Museumstag Am Sonntag, 21. Mai öffnen am Internationalen Museumstag im Kanton Solothurn 40 Kulturinstitutionen ihre Türen. Sie bieten Erlebnisse rund um Kunst, Natur, Technik und Geschichte für die gesamte Familie.

Das Ballyana-Archiv in Schönenwerd zeigt die Bally Industriekultur und die Sonderausstellung Bally Monsieur. Bild: zvg

An einem Tag im ganzen Kanton Solothurn an Wettbewerben, Workshops, Vorträgen, Führungen, Degustationen, Lesungen, Glücksspielen, Bräteln, Wandern und vielem mehr teilnehmen? Der Internationale Museumstag am Sonntag, 21. Mai macht es möglich: 40 Museen und weitere Institutionen laden die Bevölkerung ein, ihr Angebot mit Spezialprogrammen bei freiem Eintritt zu entdecken. Das Angebot zeigt die Vielfalt der Museumslandschaft in den Solothurner Regionen:

Musesol Der Musuemsverbund Kanton Solothurn (Musesol) wurde 2009 gegründet und zählt aktuell 62 Mitglieder (59 Vollmitglieder und 3 assoziierte Mitglieder). Der Verein koordiniert und stärkt die Zusammenarbeit unter den Museen und Sammlungen des Kantons Solothurn und vertritt deren Interessen.

Region Grenchen: Vom Aussterben der Dinosaurier (Sauriermuseum in Bellach), zum Wirtschaftswunder der 1950er-Jahre (Kultur-Historisches Museum Grenchen) bis zu aktuellen Ausstellungen im Kunsthaus Grenchen mit einem offenen Druckatelier für Kinder und Erwachsene.

Region Olten: Franz Hohler (Kunstmuseum und Historisches Museum Olten), Schmiedetechniken und eine Dolch-Werkstatt (Archäologisches Museum), ein Leiterlispiel (Haus der Museen), Insekten-Snacks (Naturmuseum Olten), Modefotografie (Haus der Fotografie), Lostorfer Geschichte (Dorfmuseum Lostorf), die Geschichte des Unternehmens und der Familie Bally (Ballyana) und die Werke von Paul Gugelmann (Paul Gugelmann-Museum) sind die Schwerpunkte in der Region Olten.

Region Schwarzbubenland: Den Kunststoff Bakelit (Bakeltimuseum), das Heimatmuseum Schwarzbuenland Dornach, die Musikautomaten (Museum in Seewen) und Bührer-Traktoren (Bührer Schüür) gibt es im Schwarzbubenland zu entdecken.

Region Solothurn: Ritter- und Damenschlag (Museum Wasseramt), Kunst und Lesung im Schlösschen Vorder-Bleichenberg, keltische Tattoos (Archäologie im Pächterhaus), Führung durch die Giesserei (Glutz-Manufaktur), Heldengeschichten (Kosciuszko Museum), Kopier-Workshops (Kunstmuseum Solothurn), Schwertkämpfe (Museum Altes Zeughaus), Glücksspiele (Museum Blumenstein), Kinderführung (Museum Enter), Exkursion auf Dinosaurierspuren (Naturmuseum Solothurn) und Steingeschichten (Steinmuseum) sind nur einige der zahlreichen Angebote in der Region Solothurn.

Unter Anleitung des Keramikfachmannes Stefan Jakob können im Keramikmuseum Matzendorf Schneckenhäuser und Schalen bemalt werden. Bild: zvg

Region Thal: Einer Spinnerin (Museum Alt Falkenstein) oder einem Keramikfachmann (Keramikmuseum Matzendorf) über die Schulter schauen, den Bart feiern (Museum Haarundkamm), eine Zeitreise durch die Thaler Uhrmacherei (Uhrenmuseum Uhrundzeit) und viele weitere Attraktionen bietet der Kulturtag Thal.

Der Internationale Museumstag wird jährlich vom Verband der Museen der Schweiz und ICOM Schweiz, dem internationalen Museumsrat, initiiert: Dieses Jahr bieten über 170 Museen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ein spezielles Programm zum Thema «Happy museums: Nachhaltigkeit und Wohlbefinden». (szr)