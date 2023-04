Meinungsfreiheit «Gesagt werden darf eigentlich alles»: Wie das Solothurner Café Philo die öffentliche Debatte fördert Das Café Philo in Solothurn stellt regelmässig eine Bühne für den freien Meinungsaustausch. Besonders unerschrocken prüfte der Verein seinen Grundsatz in der Coronapandemie. Seither stossen die Diskussionsrunden auf wachsendes Interesse.

Herbert Schmid, Präsident des Vereins Café Philo Solothurn, im Saal der Jugendherberge Solothurn. Hier kommt die Diskussionsrunde jeweils zusammen. Bild: Franz Beidler

Meinungsfreiheit: Eine grosse Idee, manche brüsten sich damit, andere verstecken sich dahinter, manche fürchten sich davor, wieder andere fürchten stets um die ihrige. Greifbar wird die grosse Idee erst in der Diskussion: Wenn also Menschen zusammenkommen und ihre Meinungen austauschen, möglichst frei eben.

Was das bedeutet, weiss Herbert Schmid. Der 70-jährige Solothurner ist seit gut acht Jahren Präsident des Vereins Café Philo Solothurn.

Zwei Zyklen à je drei Diskussionsrunden veranstaltet der Verein pro Jahr – einen im Frühling und einen im Herbst. Pro Zyklus gibt der fünfköpfige Vorstand ein Thema vor. Im aktuellen lautet es «Homo sapiens – Quo vadis?». «Eine der grossen Grundfragen», sagt Schmid. Man sei bemüht, die Themen nicht zu eng zu formulieren.

«Wir wollen der Zivilgesellschaft eine Plattform bieten», erklärt Schmid das Ziel des Vereins, und «einen Beitrag zu einer offenen Gesellschaft und damit zur Demokratie leisten». Diese lebe schliesslich von der öffentlichen Debatte.

Für den Bund in Kuba gearbeitet

Wie sich das anfühlt, wenn die öffentliche Meinungsfreiheit beschnitten wird, weiss Schmid aus Erfahrung: Sein Arbeitsleben bestritt der Ökonom für die Deza, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Schmid vertrat die Bundesbehörde in Mazedonien, Mozambique oder Südafrika, je vier oder fünf Jahre lang. Zuletzt war er in Kuba. 2009 kehrte er zurück in die Schweiz.

«Damals herrschte in Kuba Optimismus», erinnert sich Schmid an die Jahre auf der Karibikinsel. «Wir waren überzeugt, dass nun Beschränkungen abgebaut würden und Freiheit einzöge.» Nur den Machtanspruch der kommunistischen Partei, den habe man nicht infrage stellen dürfen. «In Kuba ist die öffentliche Auseinandersetzung eingeschränkt.»

«Wir wollen Facilitators sein»

Nachdem Schmid aus der Karibik zurückkehrte, besuchte er regelmässig das Solothurner Café Philo. «Ich hatte mich bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mit Philosophie beschäftigt», sagt Schmid. Ein paar Jahre später übernahm er das Vereinspräsidium. Denn der Verein habe grosses Interesse an der Demokratie. Sie will er vermitteln. «Wir wollen Facilitators sein», erklärt Schmid.

Letzten Frühling war Katharina Rupp, Tobs-Direktorin Schauspiel und Regisseurin, im Café Philo Solothurn zu Gast. Sie moderierte den Austausch zum Thema «Lächeln». Bild: zvg

Schmid formuliert die Grundsätze des Vereins: «Die Wortmeldungen müssen einen Bezug zum Thema haben.» Und: «Es geht nicht darum, zu überzeugen.» Alles, was es bedürfe, sei Respekt für und Freude an anderen Meinungen. Denn die sollen sich auf Augenhöhe begegnen. Und besonders: «Gesagt werden darf eigentlich alles.»

Grundsatz auf dem Prüfstand

Diesen Grundsatz, dass alles gesagt werden darf, prüfte der Vorstand des Café Philo unerschrocken: 2021, also noch mitten in der Coronapandemie, lud das Café Philo Michael Esfeld ein. Der deutsche Philosoph und Professor an der Universität Lausanne verurteilte damals öffentlich die schweizweiten Coronamassnahmen und kritisierte die Impfpolitik der Bundesregierung. «Ich finde seine Thesen fragwürdig», bemerkt Schmid mit mildem Lächeln. «In der Pandemie war er natürlich brandaktuell.»

Eigentlich vage gehalten, in der damaligen Situation aber dennoch klar gemünzt, war der Titel der Veranstaltung: «Krise(n) analysieren (Wider besseres Wissen immer so weiter?)».

An der Veranstaltung mit Philosoph Esfeld wollten auch umstrittene Figuren teilnehmen: Massnahmenkritiker und Impfgegner, von denen manche seit dem Ukraine-Krieg in den Dunstkreis von Verschwörungstheoretikern abdriften.

«Zu der Zeit waren wir angehalten, von den Besucherinnen und Besuchern ein Covid-Zertifikat zu verlangen», erinnert sich Schmid. Ein solches hatten jene Personen jeweils natürlich nicht. «Also lehnten wir auch Anfragen, Ausnahmen zu machen, ab.»

In der Diskussion trafen dann die verschiedenen Standpunkte aufeinander. «Wir waren bemüht um eine sittliche Diskussion», erinnert sich Schmid. «Esfeld hatte das Publikum mehrheitlich gegen sich.» Klar habe im Raum eine angespannte Atmosphäre geherrscht. «Aber das Publikum blieb anständig. Und Esfeld ebenso. Beide schätzten das.»

Unsichere Zeiten verlangen mehr Austausch

Seit der Pandemie würden die Diskussionsrunden mehr nachgefragt: «Die Leute haben ein Bedürfnis nach Austausch», bemerkt Schmid. «Wohl weil sie die Weltsituation als zunehmend unsicher empfinden», vermutet er.

So habe der aktuelle Zyklus «Homo sapiens – Quo vadis?» mehr Zulauf als die vorangegangenen. Und in den Wortmeldungen drückten sich auch Ängste aus: zum Beispiel vor einer manipulierten und manipulativen Presse bei der ersten Runde mit dem ehemaligen Journalisten Christoph Bopp; vor Big Data und Überwachung bei der zweiten mit dem Zürcher Philosophen Imre Hofmann.

«Die Diskussionskultur im Land wurde während der Coronazeit zunehmend angespannt», berichtet Schmid. Debatten fuhren sich fest, Wortmeldungen wurden ein Wagnis. «Umso mehr sind Plattformen wie ein Café Philo, in denen unterschiedliche Meinungen vertreten werden können, so wichtig», sagt Schmid. «Wir pflegen eine gute Diskussionskultur in Solothurn. Aber natürlich wollen wir keine Wohlfühlinsel sein.»

Meinungsfreiheit heisst eben auch, die Meinungen anderer auszuhalten. Denn: Darf eigentlich nicht nur alles gesagt werden, wenn auch alles angehört wird?