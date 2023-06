Lange Nacht der Kirchen Vierte «Lange Nacht der Kirchen» am Freitag, 2. Juni im ganzen Kanton Solothurn Heute Freitag, 2. Juni, öffnen im ganzen Kanton Solothurn die Kirchen ihre Türen: Die reformierten und katholischen Kirchen spannen zusammen zur «Langen Nacht der Kirchen».

Am Freitag, 2. Juni, öffnen Kirchen im ganzen Kanton Solothurn ihre Türen, Tore und Kirchtürme zur «Lange Nacht der Kirchen». Bild: zvg

Heute Freitag öffnen Kirchen ihre Türen, Tore und Kirchtürme zur vierten «Lange Nacht der Kirchen»: in mehreren europäischen Ländern und auch in elf Kantonen der Schweiz, darunter auch im Kanton Solothurn.

Dem ökumenischen Gedanken folgend, spannen die reformierten und katholischen Landeskirchen der elf Kantone zusammen und präsentieren ein buntes Programm an Veranstaltungen: Vom Kirchenkino in der römisch-katholischen Pfarrei Josef der Arbeiter in Aedermannsdorf, über Bräteln auf dem Kirchenplatz in Laupersdorf bis zu einer Kirchenführung zu Orgelklängen in der römisch-katholischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Selzach.

Auch Konzerte, Theater, Diskussionen, Lichtspektakel oder gemeinsame Gebete finden sich im Programm. Vielerorts werden auch mystische Orte, die sonst nicht zugänglich sind, von der Gruft bis hinauf zur Kirchturmspitze, an diesem Abend für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Für die Ausgabe 2023 der «Lange Nacht der Kirchen» wurde die Website www.langenachtderkirchen.ch neu gestaltet: auf einer interaktiven Karte werden die Veranstaltungen in den verschiedenen Regionen angezeigt. (szr)