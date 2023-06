Olten Obwohl diesmal etwas weniger Leute kamen: Haus der Fotografie zieht positive Bilanz zur Ausstellung «Beyond Fashion» Nach knapp drei Monaten ging die Ausstellung «Beyond Fashion» im Oltner Haus der Fotografie zu Ende. Sie zog ein fachlich interessiertes Publikum an. Bereits am 21. Juni eröffnet die nächste Ausstellung des britischen Fotografen Martin Parr.

Die Ausstellung «Beyond Fashion» war insbesondere bei Schulen beliebt. Bild: Bruno Kissling

Nach zweieinhalb Monaten ist die Ausstellung «Beyond Fashion» im Oltner Haus der Fotografie nun zu Ende. Isabelle Bitterli, Leiterin des Hauses, ist zufrieden mit dem Verlauf der Ausstellung. «Beyond Fashion» habe etwas mehr als 2000 Gäste angezogen, so Bitterli. Das entspreche rund zwei Dritteln der vorangegangenen Ausstellung «Fake Truth» von Allison Jackson.

«Das Thema ‹Fake› stösst auf ein breiteres Publikumsinteresse, als Modefotografie», erklärt Bitterli. Umso beliebter sei «Beyond Fashion» bei Schulen gewesen, besonders bei Textil- und Modefachklassen: «Da durften wir viele spannende Führungen anbieten.» Auch sie habe es genossen, die Geschichte der Modefotografie in den Führungen nachzuzeichnen.

Erstmals ermittelte das Haus der Fotografie auch die Wohnorte des Publikums. «Von Schaffhausen bis Genf, das Publikum kam aus der ganzen Schweiz», sagt Bitterli. Was die Leiterin besonders freute: «Viele erwähnten, dass sie gar nicht gewusst hätten, wie schön Oltens Altstadt eigentlich sei.»

Dank «Beyond Fashion» habe das Haus der Fotografie auch wieder mit Nathalie Herschdorfer zusammengearbeitet, der Direktorin des Photo Elysée in Lausanne, «für uns ein wichtiger Kontakt», so Bitterli. Zuvor hatte Herschdorfer in Olten schon die Ausstellung von David Lynch kuratiert.

Ausstellung von Martin Parr am 21. Juni

Nun seien die Wände schon leer, die Werke schon in Kisten verpackt, erzählte Bitterli. «Jetzt kommt das Schleifen, Spachteln und Streichen.» Denn schon am 21. Juni startet die nächste Ausstellung im Haus der Fotografie mit Bildern des britischen Fotografen Martin Parr. Darin werden auch bisher unveröffentlichte Aufnahmen zu sehen sein, die Parr vor rund zwanzig Jahren in Olten schoss.

Ausserdem ist das Team des Hauses der Fotografie mit dem Aufbau der Ausstellung «I’m only human» beschäftigt, die am 18. Juni im Schloss Wartenfels Vernissage feiert.