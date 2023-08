Gummiboot-Trend Der Vierjährige in mir meldet sich: «Wie lange dauert das noch?» – Die unendliche Geschichte einer Böötlitour auf der Solothurner Aare In ein Gummiboot sitzen und sich dann auf der Aare treiben lassen: Offensichtlich für viele ein sommerlicher Spass – warum, habe ich noch nie verstanden. Zeit für einen Selbstversuch.

Für andere ein sommerlicher Genuss – für mich ein monotones Gefängnis: Redaktor Franz Beidler beim Aareböötle. Bild: Bruno Kissling

Ein Mann fährt mit einem Gummiboot von der Kantonsgrenze zu Bern bis Solothurn: So der Vorsatz an diesem Montag. Das Wetter bietet sich an: Nach Tagen sommerlichen Regens ist es heute trocken, wenn auch gegen Mittag noch kühl.

Was finden die Menschen bloss so toll am Aareböötle? Zeit für einen Selbstversuch. Bild: Bruno Kissling

Ich suche eine Stelle am Ufer, die so nah wie möglich an der Kantonsgrenze liegt und mit dem Auto zugänglich ist. Im Osten von Staad in Sichtweite der Grenchner Aarebrücke liegen ein paar Felsen am Ufer. Hier stelle ich die Kartonkiste ab: Darin stecken eine Pumpe, zwei Paddel und eine Plastikplane, mein Gummiboot.

Ich pumpe mehr und mehr Luft in die PVC-Hülle, mein Herz mehr und mehr Blut zu meiner Lunge. So ein Schlauchboot ist auch nur ein Käfig für Luft, denke ich mir. Ein Luftstoss im Zaumzeug wird mich über die Aare tragen.

An einer natürlichen Landestelle östlich von Staad pumpe ich mein Gummiboot auf. Bild: Bruno Kissling

11.49 Uhr

Ich steige ins Boot, drücke mit dem Paddel gegen die Steine am Ufer und gleite davon. Um besser rudern zu können, sitze ich entgegen der Fahrtrichtung. Manövrieren muss ich erst noch lernen: Rechts ziehen dreht das Boot nach links, links ziehen nach rechts.

Ich drücke mit dem Paddel gegen die Steine am Ufer und gleite davon. Bild: Bruno Kissling

Der Himmel hat inzwischen aufgeklart, die Sonne brennt. Mein Sonnenhut kommt mir jetzt lächerlich klein vor. Ich wünsche mir einen Sonnenschirm, dazu einen Cocktail, einen Liegestuhl, ein Buch.

12.03 Uhr

Die Träumereien reissen jäh ab: Ich treibe auf die Aarebrücke bei Grenchen zu. Brücken sind angeblich mittig zwischen den Pfeilern zu durchfahren. Also fasse ich die beiden Paddel und beginne zu rudern.

Kurz nach der Wasserung wartet schon das erste Hindernis: die Aarebrücke bei Grenchen. Für Träumereien bleibt keine Zeit. Bild: Bruno Kissling

Kurz vor der Brücke pflügt ein Motorboot an mir vorbei. Die Kielwellen walzen unter meinem Boot hindurch und werfen mich von einer Seite zur anderen. Dann passiere ich die Brücke.

Der Blick unter die Aarebrücke bei Grenchen. Bild: Franz Beidler

12.17 Uhr

Hinter der Brücke wartet das Idyll: Sonnenschein, begrünte Ufer, sanfte Wasser. An einem Pfahl vom Landesteg Grenchen hat einer sein Gummiboot festgebunden. Jetzt liegt er darin, den Sonnenhut tief ins Gesicht gezogen, eine Zigarette im Mundwinkel. Eine Angelrute lehnt über den Bootsrand. Am Ufer wiegen ein paar Schilfhalme in der Brise, dazwischen ruhen drei Schwäne.

Familien-Picknick neben einer Baumgruppe: Teil des trügerischen Idylls auf dem Gummiboot. Bild: Franz Beidler

Neben einer Baumgruppe trifft sich eine Familie zum Picknick, ein Kind jammert, die Eltern beruhigen, ein Hund bellt. In der Ferne haben sich zwei Gleitschirme vom Jura abgestossen und schweben nun am hellblauen Himmel.

Doch das Idyll in der Grenchner Witi ist trügerisch: Die Sonne brennt. Ich binde mir mein Sweatshirt um die Mütze. Der Mann im Gummiboot wird bestimmt bald zum Krebspatienten. Und Schwäne sind gefährlich: Laut Internet sollen sie sich sogar zusammentun, um kleine Hunde zu ertränken. Ich rudere, aus Langeweile.

12.36 Uhr

Ich manövriere unter Brücke der Autobahn A5 durch. Während Lastwagen über mich hinwegdonnern, geniesse ich die paar Sekunden Schatten unter der Brücke. Die Ruderei geht in die Arme. Mein innerer Vierjähriger gellt unablässig: Wie lange noch bis Solothurn? Ich versuche ihn zu besänftigen mit dem mitgebrachten Buch.

12.42 Uhr

Kaum habe ich es mir gemütlich gemacht und das Buch aufgeschlagen, geht ein Ruck durch das Boot: Die Aare hat mich ans steinige Ufer geschwemmt. Die scharfen Kanten schneiden durch den Gummi, fürchte ich plötzlich. Ich werfe das Buch ins Boot, greife die Paddel und rudere.

Die Aare treibt das Boot ans Ufer, wo Steine den Gummi aufschneiden könnten. Bild: Franz Beidler

13.02 Uhr

Auf Google Maps zeichne ich die Strecke nach, die ich in der knappen Stunde geschafft habe: viel zu wenig, um abends in Solothurn anzukommen. Ich werde durchrudern müssen. Der Vierjährige meldet sich zurück: Wie lange noch bis Solothurn?

Wie lange noch bis Solothurn? Auf dem Gummiboot zieht sich die Aare in die Länge. Bild: Franz Beidler

Dann überholt mich ein blaues Kajak: Vater und Sohn rudern im Gleichschlag, beide lächeln. Der Vater grüsst mich freundlich. Sogar Kajaks transportieren jetzt Idylle, denke ich mir und rudere.

13.25 Uhr

Ich höre ein seltsames Plätschern unter mir im Boot. Ich bin überzeugt, dass Wasser eindringt. Ich rudere. Mit jedem Paddelschlag wird das Plätschern lauter, wenigstens in meinen Ohren, meine Paddelschläge wiederum härter. Schaffe ich es bis Solothurn?

13.58 Uhr

Vom Rudern brennen meine Schultern. Meine Hände sind steif und aufgerieben. Noch immer bin ich auf der Aare, gefangen im Idyll. Natürlich hat mein Boot nirgends Leck geschlagen – darüber freute ich mich inzwischen: Ich entkäme der Monotonie.

Ich male mir aus, wie ich das Boot kentern könnte: Bei einer Paddelbewegung unglücklich gegen ein Ventil schlagen? Beim Notieren von einer Welle erfasst werden, umkippen und den Bleistift durch das Plastik rammen? Ich rudere.

14.06 Uhr

Um die Ödnis leichter zu ertragen, resigniere ich. Plötzlich kommt das Boot zu stehen: Ich stecke in einem Algen- und Seegrasteppich fest. Ungläubig starre ich in den Wuchs aus grünem Schleim und dünnen Zwisten. Eine Ente schwimmt mit ihren drei halbwüchsigen Entlein an mir vorbei. Dann schnabeln sie genüsslich im Algenteppich. Im Notizbuch notiere ich nur: «Die Welt ist scheisse.» Dann rudere ich weiter.

Für Enten eine Freud, für Gummiboote ein Leid: Teppiche aus Algen und Seegras. Bild: Franz Beidler

14.32 Uhr

Von den Menschen auf der Aare ernte ich verständnislose Blicke: Ein mürrischer Mann, der mit eiserner Miene in einem Gummiboot sitzt und wütend die Paddel ins Wasser schlägt – und das in ihrem Idyll. Ich muss ihnen aussehen wie ein Verräter an der Aare.

14.43 Uhr

Ich treibe auf die Insel Länggrien bei Selzach zu, das Aareinseli. Ein Scheideweg: Laut Google Maps führt der kürzeste Weg nordseitig um die Insel. Der Wind treibt mich in diese Richtung. Ich rudere trotzdem.

Das Aareinseli bei Selzach ist ein Scheideweg: Führt der kürzeste Weg nach Solothurn links- oder rechtsherum? Bild: Franz Beidler

15.16 Uhr

Kaum bin ich an der Insel vorbeigefahren, herrscht wieder Flaute: Die Aare steht. Wie lange noch bis Solothurn? Ich rudere.

16.06 Uhr

In der Ferne erkenne ich die Silhouette der Anlagen um die Solothurner Badi. Ich quere den Fluss und treibe langsam dem Ufer entlang, um einen Ausstieg zu finden. Die Menschen hier sind in sommerlich-lockerer Laune, fläzen in Liegestühlen, kühlen sich mit einer Glace oder einem Bier.

Die Silhouetten der Anlagen um die Solothurner Badi aus der Ferne: Bald kommt die Fahrt zu Ende. Bild: Franz Beidler

Ich finde den Anleger für kleine Boote, eine Betonrampe, die aus dem Wasser führt. Das Schlauchboot stösst gegen die Rampe. Ich steige aus. Das Wasser umspült meine Füsse. Ich schleppe das Gummiboot an Land.

16.27 Uhr

Ich setze mich an einen Tisch im Pier 11. Nach den Strapazen scheint mir die Atmosphäre hier als totale Harmonie. Ich bestelle einen Kaffee und einen Halben Mineral: «Mit oder ohne?» «Mit.» «Gerne, danke.» «Ich danke Ihnen!» Aus den Boxen trällert Bossa nova.

Endlich wieder an Land, ab in eine Bar: Das Gummiboot parkiere ich kurzerhand an der Hauswand. Bild: Franz Beidler

Unter dem Sonnenschirm auf dem Holzdeck notiere ich: «Nach der Fahrt verstehe ich noch weniger als zuvor, wieso Menschen sich mit einem Gummiboot in die Aare stürzen – und dann noch auf dieser Strecke, wo die Aare nicht fliesst, sondern tümpelt.»

Ein Kaffee, ein Halber Mineral und das Gefühl von totaler Harmonie nach den Strapazen. Bild: Franz Beidler

17.12 Uhr

Ich öffne das Ventil vom Boot. Es zischt. Die Plane fällt in sich zusammen. Die Luft ist raus.