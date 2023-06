Drahtzieher der Kultur Wer ist dieses kantonale Kuratorium, das Förderpreise für Kunst vergibt? Jedes Jahr vergibt der Kanton Solothurn Förderpreise und Atelierstipendien an Kunstschaffende. Ausgewählt werden die Honorierten vom Kantonalen Kuratorium für Kulturförderung. Wer steckt hinter dem kafkaesken Namen? Und wie arbeiten sie?

«Die Förderpreise zeigen Wirkung», sagt Christoph Rölli, Präsident des Kuratoriums für Kulturförderung, in seinem Büro vor einem Gemälde von Mattania Bösiger. Der erhielt 2019 einen der Förderpreise. Bild: José R. Martinez

Elf Förderpreise und zwei Atelierstipendien überreicht der Kanton Solothurn am Dienstag, 6. Juni, in der Oltner Schützi. Ausgewählt hat die Honorierten das Kantonale Kuratorium für Kulturförderung. Hinter dem kafkaesken Namen stehen 31 Personen: sechs Kommissionen à fünf Mitglieder, dazu ein Präsident.

Seit 2015 ist das Christoph Rölli. Der 60-jährige Solothurner machte selbst lange Jahre Musik. Heute führt er eine Werbeagentur, veranstaltet die Solothurner Konzertserie «Accoustic Nights» und ist Mitorganisator der Kulturnacht Solothurn.

Begehrte Preise und Stipendien

Die Förderpreise und Atelierstipendien sind begehrt: Schliesslich erhalten die geförderten Künstlerinnen und Künstler 15’000 Franken, ohne weitere Auflagen; oder die Möglichkeit, während sechs Monaten in einem Künstleratelier in Paris frei zu arbeiten. Der Kanton bezahlt dazu auch 18’000 Franken an die Lebenshaltungskosten.

«Die Förderpreise sind dazu gedacht, einer Karriere Schub zu verleihen», erklärt Rölli. «Sie zeigen Wirkung, es gab schon grossartige Entwicklungen.» Zum Beispiel wurde 2019 Mattania Bösiger gefördert. Dieses Jahr stellte der Maler nun erstmals in Mannheim aus. «Andere verpuffen», räumt Rölli ein, und hält fest: «Ein Förderpreis bringt eine Karriere an den Punkt, an dem sich die Künstlerin oder der Künstler dafür oder dagegen entscheiden kann.»

Der Maler Mattania Bösiger erhielt 2019 einen Förderpreis des Kantons. Dieses Jahr stellte er nun erstmals in Mannheim aus. Bild: zvg

Rund 50 Bewerbungen gehen jedes Jahr ein

Jedes Jahr gehen beim Kuratorium rund 50 Bewerbungen ein: Dossiers mit Werkproben, Lebenslauf, Projektbeschriebe und, ganz wichtig, mit einem Schreiben, das den Bezug zum Kanton Solothurn aufzeigt. Besonders dieser Ortsbezug führe jedes Jahr wieder zu Diskussionen, erzählt Rölli. «Nur einen Heimatort im Kanton zu haben, reicht nicht», hält der Präsident fest. Kunstschaffende müssten auch im Kanton gelebt haben und ihr Schaffen hier präsent sein.

Ist die Eingabefrist abgelaufen, werden die Dossiers einer der sechs Kommissionen zugeordnet: Bildende Kunst und Architektur, Musik, Foto und Film, Theater und Tanz, Literatur, Kulturpflege. Die Kommissionen nominieren ihre Favoriten und geben sie an den leitenden Ausschuss des Kuratoriums weiter: die sechs Kommissionsvorsitzenden und Präsident Rölli. Der Ausschuss bestimmt dann im Auftrag des Regierungsrats die Preisträgerinnen und Preisträger.

Unterschiedlich viele Förderpreise pro Kommission

Nicht jede Kommission vergibt gleich viele Förderpreise: «Die Anzahl bildet ab, wie stark die jeweilige Kunstform im Kanton vertreten ist», erklärt Rölli. So werden zum Beispiel für Musik gleich drei Förderpreise vergeben, für Literatur hingegen nur einer.

Manchmal sei es schwierig, eine Künstlerin oder einen Künstler einer dieser Kategorien eindeutig zuzuweisen, sagt Rölli. Manche Kunst bewege sich an einer Schnittstelle von mehreren Disziplinen. Das müsse dann «sur Dossier» bestimmt werden. «Es ist wichtig, dass wir das nicht zu genau festlegen.» So passen sich die Kategorien der Kunst an und nicht umgekehrt.

Expertise und Ortskenntnis sind gefragt

Gerade um solche Feinheiten gut einschätzen zu können, müssen die Mitglieder des Kuratoriums über Expertise verfügen und das aktuelle Kunstgeschehen kennen – besonders auch das hiesige, um den Bezug zum Kanton zu bewerten.

Die Preisträgerinnen und Preisträger der Förderpreise 2022 an der Verleihung im Kulturzentrum Kofmehl Solothurn: Um die Arbeiten richtig einschätzen zu können, müssen die Mitglieder des Kuratoriums das aktuelle Kunstgeschehen gut kennen und in der hiesigen Szene gut vernetzt sein. Bild: José R. Martinez

«Die Mitglieder müssen gut in der hiesigen Szene vernetzt sein», erklärt Rölli. «Oftmals haben sie von den eingegebenen Projekten schon gehört.» Und klar: So manches Mitglied pflegt vielleicht sogar Freundschaften mit jenen, die sich bewerben. «Dieser Konflikt lässt sich nicht umgehen», ist sich Rölli bewusst. Das Kuratorium diskutiere dieses Dilemma auch regelmässig. «Wir lösen das zwischenmenschlich. Schlimmstenfalls würde ein Mitglied auch in den Ausstand treten.»

«Schwierig, geeignete Leute zu finden»

Hohe Fachkompetenz und lokal verankert: «Es ist schwierig, geeignete Leute zu finden», weiss Rölli. «Es wird auch immer schwieriger, Menschen für Freiwilligenarbeit zu begeistern.» Die Mitglieder des Kuratoriums werden per Ausschreibung gesucht und dann vom Regierungsrat eingesetzt – letztmals 2021: Damals gingen für elf frei werdende Sitze immerhin dreissig Bewerbungen ein.

Alle vier Jahre stellt sich das Kuratorium der Wiederwahl – ebenso der Präsident oder die Präsidentin, dieser oder diese allerdings um zwei Jahre versetzt. So wird gewährleistet, dass die gesammelte Erfahrung nicht verloren geht.

Ein Mitglied darf dem Kuratorium maximal acht Jahre angehören, das Präsidium und die Kommissionsvorsitze sind auf 12 Jahre beschränkt. Für Rölli ist also spätestens 2027 Schluss. «Bis dahin möchte ich die Aufgabe aber gerne übernehmen», sagt er.

Förderkriterien auf dem Prüfstand

Im Moment ist das Kuratorium zusätzlich damit beschäftigt, die Förderkriterien zu überprüfen. «Es gäbe auch das Modell der Hochbegabtenförderung», sagt Rölli. Der Präsident plädiert allerdings für die Breitenförderung, so wie sie der Kanton heute schon betreibt. «So erreichen wir auch Künstlerinnen und Künstler, die ansonsten unter dem Radar fliegen.»

Rölli schätzt, dass es rund zwei Jahre dauert, bis die Kriterien überprüft sind und der Regierungsrat über einen entsprechenden Vorschlag entschieden hat.