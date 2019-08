Ab der ersten Filmsekunde geht hier die Post ab. Wir blicken einem kleinen Auto hinterher, das durch die engen Strassen Neapels kurvt. Es ist 1984, und Diego Maradona, der berühmteste Fussballer der Welt, ist gerade unterwegs, um mit seiner Unterschrift seinen Rekordtransfer vom grossen FC Barcelona zum kleinen SSC Napoli zu vollziehen.

Das Auto fährt in halsbrecherischem Tempo, man kriegt als Zuschauer das Gefühl, dass es gleich kracht. Die Szene ist ein perfektes Sinnbild für die turbulente und explosive Lebensgeschichte, die der neue Kinofilm «Diego Maradona» gleich ausbreiten wird.

Maradonas Wechsel zu Napoli ist ein Wechsel ins fussballerische Niemandsland. Barcelona hat den hochbegabten Argentinier aufgrund seiner mangelnden Disziplin aussortiert.

Der abstiegsbedrohte Fussballverein in Neapel, einer von grosser Armut und von der Erdbebenkatastrophe 1980 gezeichneten Stadt, ist der einzige, der das Risiko mit dem teuren und launischen Star auf sich nehmen will.

Maradona und Napoli sind wie gemacht füreinander

An den rauen Spielstil in Italien muss sich Maradona erst gewöhnen. Der filigrane Techniker wird immer wieder rüde gefoult. Doch die Attacken und die Hass-Chöre der gegnerischen Fans spornen ihn zu Höchstleistungen an.

Diese Ich-gegen-die-Welt-Mentalität hatte bereits Klein Diego aus dem ärmsten Quartier in Buenes Aires auf die Weltbühne des Fussballs katapultiert. Maradona und Napoli sind wie gemacht füreinander.

Der Filmtrailer: