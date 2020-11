Sie öffnete uns die Augen und kämpfte für ihre Sache: Kulturredaktorin Sabine Altorfer geht in Pension

Eindeutig ist, dass der Museumsentzug für sie eine harte Zeit war. Nie erlebt man sie ideenreicher und energiegeladener, als wenn sie von einer Ausstellung zurückkommt. Nicht nur ist bildende Kunst für sie die spannendste, sondern auch die beständigste Form von Kultur. Altorfer beschrieb in der «Schweiz am Wochenende» ihre Faszination wie folgt:

Was sie mit dieser Bildwahl sagen will? Ist es leise Selbstironie, eine subtile Provokation, oder dokumentiert sie damit einfach einen emotionalen Moment: Den ersten Besuch im Kunsthaus wenige Minuten nachdem dieses nach achtwöchigem Lockdown wieder öffnen durfte? Die Antwort liege im Auge des Betrachters, würde sie wohl selbst dazu sagen. Kunst ist mehrdeutig, Altorfer manchmal auch – sie mag das Vielschichtige, verabscheut Oberflächlichkeit und Vereinfachungen.

Der Blick geht in die Weite, es herrscht Wellengang, und im Gegenlicht tauchen sechs Buchstaben auf: «The End». Sabine Altorfer hat dieses Bild des Künstlers Urs Lüthi vorgeschlagen für den Artikel, in dem wir der Leserschaft ihre Pensionierung mitteilen.

Sie fehlten, ebenso gingen sie in Literatur und Kunst vergessen. Dabei gab es sie dort, es galt sie nur zu finden! Ein zweiter roter Faden entspann sich: Sabine Altorfer wurde zur Entdeckerin von Künstlerinnen, gab ihnen als Journalistin eine Stimme und wurde so zur Augenöffnerin für ein breites Publikum.

Die Mutter wollte für ihre vier Kinder, was ihr selbst verwehrt geblieben war: Eine gute Ausbildung. Altorfer studierte in Zürich Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Unter anderem bei Professor Peter von Matt und anderen männlichen Koryphäen. Wo aber blieben die Frauen?

Und diese Faszination begann früh. Sabine Altorfer, geboren 1956, wuchs im aargauischen Endingen auf, ihre Eltern führten einen Bauernhof. Sie waren keine konservativen Bauern, sondern teilten sich die Arbeiten paritätisch auf, die Mutter war fürs Geld zuständig. Und sie liebte Bücher. Die «Illustrierte Weltgeschichte» etwa stand im Regal, sie zog die junge Sabine immer wieder an: Geschichte verstehen anhand von Bildern. So fing das Spinnen des Fadens an, der sich durch ihr Leben zieht – und regelmässig Ausdruck findet in ihrer Kolumne «Bildbetrachtung».

Dasselbe gelang ihr, als sie 2003 in den Journalismus zurückkehrte. Sie wurde Ressortleiterin Kultur bei der «Aargauer Zeitung». Sie öffnete das Themenspektrum, wollte nebst Hochkultur auch farbigere und lockere Stoffe im Blatt. Und setzte kulturpolitische Akzente. Hob das Kantonsparlament den Sparhammer, hielt Altorfer dagegen – was in der Politik stets etwas auslöste. Zugleich liess sie sich nicht vereinnahmen und kritisierte immer wieder die Unbeweglichkeit der Kulturförderung und die Absicherungsmentalität von Kulturinstitutionen.

Beharrlichkeit und eine unbändige Kraft

Ist ihr etwas wichtig, wird Altorfer zur Kämpferin. Geht es um den Stellenwert der Kultur oder um die Sache der Frau, setzt sie Energien frei und lässt nicht locker. Da kann sie auch mal hässig werden. Entspannung bieten da der eigene Garten, das Velofahren und gemeinsame Unternehmungen mit ihrem Ehemann Jan Hlavica. An ihrer Beharrlichkeit änderte sich nichts, seit sie die Ressortleitung abgegeben hat und sich wieder aufs Schreiben konzentriert.

Eine unbändige Kraft entwickelte Sabine Altorfer vor einigen Jahren auch in eigener Sache, als sie an Krebs erkrankte. Während der Therapie tauchte sie immer wieder auf der Redaktion auf. «Ich will, dass ihr mich nicht vergesst», sagte sie einmal mit dem ihr eigenen Schalk. Sie besiegte den Krebs, und seither sind ihr Tatendrang und ihre Freude an der Kunst noch gewachsen.

Darum ist es nur logisch, dass die Leserinnen und Leser Sabine Altorfers Texten auch künftig begegnen werden, sie schreibt – wie in ihren Anfängen – als freie Mitarbeiterin für unsere Zeitungen weiter.

«The End»? Noch lange nicht!