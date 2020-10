Shakespeare-Erstausgabe für fast zehn Millionen Dollar versteigert

Ursprünglich hatte das Auktionshaus für das auch als "First Folio" bekannte Werk, das erstmals 36 Theaterstücke von Shakespeare (1564-1616) in einem Band zusammenstellte, zwischen vier und sechs Millionen Dollar erwartet. Publiziert worden war der Sammelband von zwei Freunden des Schriftstellers, die Schauspieler waren. Es enthält Stücke wie "Macbeth" und "Julius Caesar".

Nach einem sechsminütigen Bieterwettstreit am Telefon ging das Buch an den US-Sammler Stephan Loewentheil. Shakespeare sei der grösste Schriftsteller in englischer Sprache, sagte der Antiquar. ""First Folio" ist die bedeutendste Sammlung von Theaterstücken, die jemals veröffentlicht und in der ganzen Welt verehrt wurden." Loewentheil sammelt hauptsächlich seltene Bücher und Fotos.

Den Auktionsrekord für ein literarisches Werk hatte bislang ein anderes Exemplar des "First Folio" gehalten, das 2001 ebenfalls von Christie's in New York für rund sechs Millionen Dollar versteigert worden war. Nur sechs bekannte Exemplare des "First Folio" befinden sich in Privatbesitz.