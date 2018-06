Die Schweiz ist Europameisterin in der Sparte Open Airs. Kein anderes Land in Europa hat eine so hohe Dichte. Doch die Luft ist seit Jahren dünn, das Fuder überladen. Gemäss dem Branchenverband der Schweizer Veranstalter SMPA stagniert der Markt auf dem hohem Niveau von gut 5 Millionen Zuschauern pro Jahr. Doch die Auslastung sinkt seit dem letzten Jahr. Der Knick ist da. Der Markt hat seine Kapazitätsgrenze erreicht.

Vor allem die kleinen und mittleren Open Airs litten in der Vergangenheit am Überangebot. Im übersättigten Markt probierten es viele und verschwanden wieder. Nach Jahren des Leidens hat in diesem Jahr auch das Festival Live at Sunset in Zürich Forfait geben müssen. Bei diesem Kommen und Gehen wirkten die etablierten grossen Open Airs wie Felsen in der Brandung. Als sichere Werte in einem stürmischen Umfeld. Die renommierten Schweizer Open Airs St. Gallen, Gurten, Frauenfeld, Paléo und Heitere waren in den letzten Jahren schon Monate im Voraus ausverkauft. Doch das war einmal.

Vier Wochen vor dem Start in St. Gallen waren gemäss SRF erst gut zwei Drittel der Tickets verkauft. Im letzten Jahr wurden die Kassen schon im Februar geschlossen. Jetzt ist erst der 2-Tage-Pass nicht mehr verfügbar. Das ist dramatisch für ein Open Air, das mit vollem Haus rechnet. Nicht viel besser sieht es auf dem Gurten in Bern aus. Erst der Freitag ist ausverkauft. Im Vorjahr waren die 4-Tage-Pässe bereits Mitte April weg. Aber auch am Greenfield-Festival Interlaken, das morgen startet, bei Moon & Stars in Locarno (13.–21. Juli), am Jazzfestival Montreux (29. Juni – 14. Juli) und am Open Air Gampel (16.–19. August) sind noch Tickets in allen Kategorien verfügbar.

«Business as usual» können nur das Open Air Frauenfeld, das Paléo-Festival Nyon sowie das kleinste der Grossen, das Heitere Open Air Zofingen, melden. Alle waren in Rekordzeit ausverkauft.