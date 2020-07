«Schreiben bedeutet das Betreten eines Paralleluniversums»

Christine Egerszegi-Obrist: Eben ist Ihr fünfter Roman erschienen. Ist «Mondariz» ein Buch für Weltenbummler oder für Musikliebhaber? Yorck Kronenberg: Der wichtigste Charakter des Romans ist die Insel selbst, mit ihrer Geschichte, der ganz eigenen Atmosphäre und ihrer Landschaft. Sie ist das eigentliche Gegenstück des Ich-Erzählers: Für die Dauer seines Aufenthaltes nimmt er die Rolle des Chronisten an. Musik ist da sicher nur ein Aspekt. Sie ermöglicht Begegnungen, das Interesse an ihr schafft Verbindungen zu Dorfbewohnern und zu den späten Anhängern des Komponisten Coimbra. Dessen Werk steht nicht zuletzt für die Sehnsucht des Eigenbrötlers, das Geheimnis der eigenen Existenz hörbar zu machen. Was zieht den Musikwissenschaftler nach vielen Jahren stärker auf die Insel zurück: die Partituren Coimbras oder die Erinnerungen an die verlorene Liebe? Erklärte Absicht des Protagonisten ist es, seine grosse musikologische Arbeit über Coimbra voranzutreiben. Für den Leser deutlich spürbar ist auch der Wille, sich der Erinnerung an eine vergangene Beziehung zu stellen: In Begleitung seiner grossen Liebe hat der Ich-Erzähler die Insel vor Jahren schon einmal besucht. Der zunächst durchaus sehnsuchtsvoll unterlegte Wunsch nach Wiederaneignung der Vergangenheit drückt sich in Rückblenden aus, deren Charakter sich im Laufe des Aufenthaltes verändert. In der Krise wandelt sich der Blick. Was einmal gewiss und heimatlich war, erscheint zunächst härter und realistischer und endlich auch spielerisch und frei. In Begegnungen mit der Dorfgemeinschaft, in der Auseinandersetzung mit ihrer Kultur und Lebensweise erfährt der Reisende sich als Teil eines neuen Ganzen, in der weder er noch seine Geschichte den gewohnten Gesetzen unterliegen. Und so könnte man sagen, dass sich gerade in der Enttäuschung seiner Erwartungen der grösste Gewinn abzeichnet: ein Neuanfang.

Yorck Kronenberg Geboren 1973, studierte er Klavier und Komposition in Lübeck. Als Pianist erfolgreiche Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben, Gewinn u.a. des Internationalen Klavierwettbewerbs «Johann Sebastian Bach» in Saarbrücken 1998. CD-Veröffentlichung u.a. aller Bach-Klavierkonzerte mit dem Zürcher Kammerorchester. Internationale Konzerttätigkeit. Als Autor 2006 Stipendiat der Autorenwerkstatt Prosa des Literarischen Colloquiums Berlin. 2008 Stipendiat der Autorenförderung der Stiftung Niedersachsen. 2009 Aufenthaltsstipendium im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop (mit Unterstützung des Berliner Senats). Aufenthalt als Stadtschreiber in Vöcklabruck, Österreich. 2013 Auswahl 24. Würth-Literaturpreis. Sein fünfter Roman «Mondariz» ist im Mai 2020 beim Dörlemann Verlag erschienen.

Mondariz ist nicht irgendein Küstenort. Es kann nur eine Insel sein. Weshalb? Am Anfang meiner Arbeit an «Mondariz »stand das Bild eines Ortes: Durch alle Metamorphosen des Schreibens hindurch hat dieses Bild lediglich an Klarheit gewonnen. Der Roman beginnt mit der Ankunft und endet mit der Abreise – als befinde sich jenseits zweier Buchdeckel das Meer. Gerade die Begrenztheit des Ortes und seines Personals inmitten der Endlosigkeit von Meer und Himmel bietet Geschlossenheit und gleichzeitig den Fluchtpunkt des in alle Richtungen offenen Horizontes. Das hat mich als Lebensbild und auch als Sinnbild für die Literatur selber fasziniert. Was ist das Besondere an Coimbra und seiner Musik? José Diego Coimbra lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf Mondariz. Seine Entwicklung vollzog sich in der Abgeschiedenheit und Provinzialität der Insel, weitab aller Diskurse seiner Zeit. Er war ein Außenseiter, von Dorfbewohnern belächelt, von Gleichgesinnten durch einen Ozean getrennt. Seine Musik wurde nicht aufgeführt, obwohl er wohl zeitweilig Bemühungen unternahm, mit europäischen Dirigenten der Zeit in Verbindung zu treten. Dokumentiert ist ein Briefwechsel mit Johannes Brahms, der Coimbra nach Wien einlud. Coimbra verstarb, ohne die Insel jemals verlassen zu haben. Es ist heute schwer nachvollziehbar, wann die Idee der 'Geisterstimmen' in seine Musik Eingang findet, spätestens aber seit dem grossen Zyklus der Klaviervariationen tauchen in seinen Partituren Stimmen auf, die notiert sind, vom Interpreten aber nicht mehr zwangsläufig aufgeführt werden sollen. Es findet von diesem Zeitpunkt an eine immer weiter gehende Überschreitung von Klangkunst in die Welt reiner Vorstellung statt. Stumme Musik? Das hat mich auch als Autor sehr fasziniert.