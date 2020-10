Scarlett Johansson in Sci-Fi-Drama «Bride» - als Star und Produzentin

"Bride" ist die Geschichte einer Kreatur, die von einem besessenen Unternehmer als ideale Ehefrau geschaffen wurde. Sie flüchtet aber vor ihrem Schöpfer und muss sich in einer Welt durchschlagen, in der sie als Monster angesehen wird. Sie freue sich "extrem", die Geschichte der klassischen Anti-Heldin neu zu erzählen, sagte Johansson in einer Mitteilung mit Blick auf die Horror-Klassiker-Vorlage "Bride of Frankenstein".

Johansson war in diesem Frühjahr gleich für zwei Oscars nominiert, als beste Hauptdarstellerin in "Marriage Story" und als Nebendarstellerin in "Jojo Rabbit". Eigentlich sollte die Schauspielerin ab November mit dem Superhelden-Streifen "Black Widow" in die Kinos kommen, doch wegen der Coronavirus-Pandemie hat das Disney-Studio den Kinostart auf Mai 2021 verschoben.