«Wir sassen beim Mittagessen mit unseren deutschen Kollegen. Am Nachmittag sollte das Rugby-Spiel stattfinden. Da kam die Nachricht: ‹Wir sind jetzt im Krieg mit Deutschland.› Es gab eine kurze Diskussion. Dann wurde beschlossen: ‹Wir fangen mit dem Krieg erst morgen an.› Und die Party ging weiter.» So beschreibt eine Stimme aus dem Off, wie man in England den 4. August 1914 erlebt habe. Unter- oder besser «über-legt» ist die Aussage mit Bildern eines munteren Rugby-Matches und dann von Schülern, wie sie an langen Tischen in ihren Internaten ihre Suppe löffeln.

Es sind schwarz-weisse Bilder. Schwarz-weiss geht es auch weiter. Man sieht Szenen aus Rekrutierungsbüros und hört mehrfach: «Erst 17?, sagte der Offizier. Dann geh raus, mach Geburtstag und komm wieder rein, wenn du alt genug bist. Das habe ich gemacht. Dann war ich dabei.»