Pascale Kramers neuer Roman: Was tun, wenn sich der Sohn und Bruder zu Tode trinkt?

Die Familie ist wohlhabend, alle Chancen sind intakt, alle Optionen stehen offen. Die Erziehung ist liebevoll, die drei jüngeren Halbgeschwister bewundernd und verständnisvoll. Doch Romain tut nur eines: Trinken. Seit der Teenagerzeit säuft er sich bei jeder Gelegenheit unter den Tisch und beinahe ins Koma.

Irgendwann verschwindet er und wird von seinem Bruder erst nach langen Jahren ohne Lebenszeichen wiedergefunden. Er liegt am Pariser Gare du Nord in einem verdreckten Schlafsack, schwer gezeichnet von seiner selbstzerstörerischen Odyssee. Romain rafft sich nochmal auf, er versucht es. Er lässt sich von seiner Familie zurück nach Bordeaux holen, lässt sich waschen, frisieren, die Zähne flicken, und er macht eine Entziehungskur. Seither hat er eine Wohnung und arbeitet in einer Gärtnerei.

Und die Familie, insbesondere die Mutter, lebt in ständiger Angst vor einem Rückfall. Dass die Angst berechtigt war, und dass in gewisser Weise alle Sorgen und Bemühungen vergeblich waren: Das stellt sich während der zwei Tage heraus, welche Pascale Kramers Roman «Eine Familie» behandelt.

Eine Tragödie in 48 Stunden

Dabei ist der Anlass, der die Familie zusammenbringt, ein freudiger. Lou bringt ihr zweites Kind zur Welt, ihr Bruder Édouard und sogar die in Barcelona lebende Schwester Mathilde sind deswegen heimgekommen. Dass gerade zur Niederkunft die Nachricht durchdringt, dass Romain seinen Job aufgegeben hat und wohl wieder abgestürzt ist, ist ein schwarzer Zufall, der die Familienzusammenkunft überschattet. Kramer erzählt die Vorkommnisse der 48 Stunden nacheinander durch die Brille der drei Kinder und der Eltern und zeigt so, was Romains tragische Geschichte bei seinen Nächsten auslöst.

Bei der Mutter herrschen – wie könnte es anders sein – Schuldgefühle vor und eine unerbittliche Entschlossenheit, den Glauben an den Sohn und die Hoffnung niemals aufzugeben. Romains jüngere Halbgeschwister, die er mit seinen gefährlichen Eskapaden um die unbeschwerte Kindheit gebracht hat, reagieren je auf ihre Weise auf die schmerzliche Wahrheit, die wieder ans Licht kommt. Doch trotz aller Lügen und Enttäuschungen und bei aller Scham, Verärgerung und Fassungslosigkeit entziehen Romain alle fünf doch nie ihre Liebe.

Auch Helfen kann ein Übergriff sein

Pascale Kramers Buch wirft viele Fragen auf. Hat sie denn Antworten? Was muss noch da sein, damit man einen Menschen lieben kann? Die Autorin, vor zwei Jahren mit dem Schweizer Grand Prix Literatur ausgezeichnet, die wir am Rand ihrer Vorlesungsreihe an der ETH Zürich treffen, gibt sich bescheiden.