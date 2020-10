Noch kein Geld aus der ersten Welle, schon folgt die nächste: Die Kultur sieht sich auf der Opferbank

Was, wenn die Beispiele Wallis und Bern Schule machen? Das fragen sich gerade viele Schweizer Kulturstätten. Die beiden Kantone preschten letzte Woche vor und stellten den Kulturbetrieb von einem Tag auf den andern ein. In Bern, Biel und Brig blieben die Kinosäle, Theaterbühnen und Konzerthallen bereits am Wochenende leer.

Am deutlichsten machte der Walliser Regierungspräsident und ehemalige CVP-Schweiz-Chef Christophe Darbellay, worum es geht: Dinge wie Kino- oder Theaterbesuche seien zwar schön, aber «nicht unerlässlich». Unerlässlich ist für ihn und das Wallis die Skisaison.

Vorpreschen von Bern und Sion erwischte Kulturbetriebe kalt

Um die Ansteckungszahlen in den Griff zu bekommen, stellten Bern und Sion das kulturelle Leben also erneut ab. Die Kulturbetriebe reagierten konsterniert, die Branchenverbände verlautbarten verzweifelte Meldungen, wonach in Kino-, Theater- oder Konzertsälen keine Corona-Ansteckungen nachgewiesen worden seien. Die Schutzkonzepte hätten gegriffen, heisst es fast mantrahaft, nicht nur aus der Kultur-, auch aus der Sportbranche.

Die Veranstalter betonen, nichts gegen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu haben. Aber es erschliesst sich ihnen nicht, weshalb ein Kino und oder Konzertsaal geschlossen bleiben müssen, das Restaurant nebenan, in dem gesprochen, gelacht und geschmatzt wird, aber offen bleibt. Für Edna Epelbaum, die im Kanton Bern Kinos betreibt, ist klar: