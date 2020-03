Nächsten Montag startet die neue Streaming-Plattform Disney+ in der Schweiz

Regisseur/Drehbuchautor/Schauspieler Jon Favreau ist ein «Star Wars»-Fan. Er sprach die Stimmen von Rio Durant in «Solo: A Star Wars Story» und von Pre Visla in der animierten Serie «Star Wars: The Clone Wars». «Für Disney+ schlug ich Produzentin Kathleen Kennedy eine Serie vor, die nach ‹Return of the Jedi› spielt, also nach der Revolution und dem Empire», schilderte der Filmemacher an der D23-Disney-Fanclub-Konferenz letztes Jahr seine Idee.

«Es herrscht Chaos. Man versucht, sichere Communitys zu etablieren. Unsere Hauptfigur ist ein Mandalorian, der wie ein Samurai oder Revolverheld aus alten Western durch die Lande zieht.» Mandalorians (Pre Visla gehört ebenfalls zu ihnen) sind Kämpfer, die nach einem bestimmten Kodex leben und stets Rüstung tragen.

Kein Problem für Pedro Pascal («Narcos», «Game of Thrones»), der den mysteriösen Titelhelden unter dem Helm verkörpert. «Wir tragen doch alle eigentlich immer eine Maske», erklärt er, wie er sich dem Space-Western annäherte. «Ich fragte mich bei den Dreharbeiten immer: Was würde Clint Eastwood tun.»

Ein Auftrag als Bounty Hunter führt den Mandalorian in der ersten der acht Episoden zu einem «Kind» – das sich als schnuckliges «Baby Yoda» entpuppt. Baby Yoda ist der eigentliche Star der bei Kritikern und Fans gleichsam gelobten Serie von Favreau und «Clone Wars»-Produzent Dave Filoni. An ihm haben verständlicherweise verschiedenste Parteien Interesse.

Die Nebenrollen sind daher mit vielen prominenten Namen besetzt wie Werner Herzog, Nick Nolte, Taika Waititi, Carl Weathers (bekannt als Apollo Creed aus «Rocky») und Mixed-Martial-Arts-Champion Gina Carano. «The Mandalorian» ist die erste Live-Action-Serie des «Star Wars»-Universums. Die zweite Staffel soll im Oktober freigeschaltet werden.

«Timmy Flop: Versagen auf ganzer Linie»