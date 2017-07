Wie hat sich Ihr Privatleben seit dem Erfolg in Deutschland verändert?

Ich und meine Familie wohnen immer noch in derselben Wohnung an derselben Strasse in Luzern. Wenn ich morgen bei unserem Bäcker die Gipfeli hole, ist das die normalste Sache der Welt. Jan Dettwyler sorgt dort für kein Aufsehen. So ist das in der Schweiz. In Deutschland ist das etwas anders. Dort bin ich aber meist im Bus, in meiner Herde geschützt. Doch wenn ich zurückkomme, ist zum Glück alles beim Alten.

Aber Ihre ökonomische Situation hat sich doch sicher markant verbessert?

Ich habe immer noch nur ein Auto, kaufe nicht plötzlich mehr Schuhe. Mein Leben ist gleich geblieben. Es stimmt, ich verdiene heute mehr als auch schon, aber ich investiere auch mehr. Wir haben zum Beispiel die Probenzeit verdoppelt, mehr in das Album und den Content investiert, wir nehmen zwei Leute mehr mit auf Tour. Ich finde, es ist der falsche Moment, um auszuruhen. Wir verdienen mehr, müssen aber auch mehr investieren. In meine Musik, die Album-Produktion und das Live-Set-up.

Wie hat sich Ihr Familienleben verändert?

Wenn immer es geht, nehme ich meine Familie mit auf Tour. Mein Sohn ist jetzt sieben Jahre alt und geht inzwischen zur Schule. Das wird immer schwieriger. Aber den Papi-Tag hab ich immer noch. Wenn ich schon Kinder habe, dann will ich auch etwas von ihnen haben. Auf Tour vermisse ich meinen Sohn und meine Frau sehr. Aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich zu Hause. Wir gehen abends nie aus, stattdessen sprechen wir über den Tag oder ich lese meinem Sohn aus «Harry Potter» vor.

Vor einem Jahr hat das Aargauer Kuratorium Ihr Gesuch auf Unterstützung abgelehnt. Mit der Begründung, Sie als Künstler könnten dem Genre nichts Neues hinzufügen. Sie seien zu nahe bei Prince. Können Sie das verstehen?

Das Kuratorium meinte: Das, was ich mache, gibt es schon und braucht es deshalb nicht. Ich habe unzählige Gesuche an Kulturförderinstitutionen geschrieben und kann auch die Absagen längst nicht mehr zählen. Die meisten begründeten ihre Absage mit: Du brauchst von uns kein Geld, du schaffst es auch so. Ein anderes Mal war es zu gut, dann wieder zu wenig künstlerisch. Ich persönlich finde, es macht viel mehr Sinn, etwas zu fördern, das das Potenzial hat, einmal von selber zu laufen.

Wie geht es weiter? Wie sieht der nächste Fünfjahresplan von Seven aus?

Ich habe das Release von «4COLORS» sowie 80 Konzerte vor mir bis im Frühling 2018. In Deutschland wollen wir unseren Erfolg bestätigen. Die nächsten Ziele sind Holland, Frankreich und Japan, weil diese Märkte eine grosse Affinität zu dieser Musik haben. Dazu kommt noch mein Traum von Amerika. Ich glaube, meine aktuelle Band muss sich auch dort nicht verstecken, und hoffe, dass wir irgendwann in der Zukunft pro Jahr fünf bis sechs Konzerte in den USA spielen können. Ich weiss, das ist irrsinnig, aber so schnell gebe ich meinen amerikanischen Traum nicht auf. Aufgeben gibt es nicht.