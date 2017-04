Und die Schweizer Szene?

Die Schweizer Szene war noch nie so gut vertreten wie dieses Jahr. Das liegt an der Kooperation mit dem Jazzcampus, wo wir einen Swiss-Special-Day mit fünf Formationen zeigen. Insgesamt treten elf Schweizer Bands auf. Das hatten wir noch nie.

Die Schweiz bringt immer mehr hervorragende Musiker hervor. Zu viele?

Sehen Sie, Künstler, wie Werner Lüdi, George Gruntz, Pierre Favre oder Irène Schweizer sind gross geworden, bevor es Jazzschulen überhaupt gab. Die mussten sich richtig durchkämpfen. Heute ist das ganz anders. Wir haben sechs oder sieben Jazzschulen, die gute Musiker ausbilden. Die grosse Frage steht im Raum: Wovon leben diese Musiker alle? Es fehlt für sie eine wirkliche breite Jazz-Szene. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich finde die Schulen in Zürich, Bern, Basel, Luzern etc. hervorragend. Aber was machen wir mit all den Abgängern? So viele Auftrittsmöglichkeiten gibt es gar nicht. Gut, Musiker können unterrichten. Aber auch die Nachfrage nach Musiklehrern ist beschränkt.

Sie würden Ihren Schülern nicht empfehlen, Jazzmusiker zu werden?

Doch. Aber sie müssen sich bewusst sein, dass sie ein unsicheres Leben wählen, erst noch schlecht bezahlt. Glücklicherweise gibt es einige hervorragende Musikerinnen und Musiker hierzulande, die diesen Schritt wagen.

Kann in dieser Situation Kulturförderung helfen?

Sicher. Schauen sie die skandinavische Szene an. Die wäre nie so bekannt, wenn sie im eigenen Land nicht stark gefördert würde. Skandinavien hat lange Jahre intensiv CD- und Rundfunkproduktionen gefördert. Diese Aufnahmen waren die Basis für die Musiker, um überhaupt ins Ausland zu kommen.

Also müssten in der Schweiz eigentlich die Labels gefördert werden?

Unbedingt. Es gibt zu wenige Labels, die ihre Aufnahmen auch international vertreiben können. Der Sprung ins Ausland ist entscheidend. Dass wir nicht in der EU sind, macht es nicht einfacher. Dort werden grenzüberschreitende Kooperationen stark unterstützt.

Sie machen Ihre Festivalarbeit neben Ihrem Job als Lehrer. Geht das überhaupt noch bei dieser Grösse?

Zum Glück bin ich nicht alleine. Im achtköpfigen Team leisten wir alle sehr viel. Aber der heutige Zustand ist grenzwertig. Da gehen viele Nächte, Wochenenden und Ferienwochen an das Festival. Das geht gut, solange es uns allen gesundheitlich gut geht.

Ist das Festival zu abhängig von Ihrem privaten Engagement?

Nein, wir arbeiten alle nebenamtlich. Diese Doppelbelastung macht uns alle unabhängig, aber sie belastet gleichzeitig auch. Wir erhalten zwar Gelder aus dem Swisslos-Fonds, aber keine regelmässigen Subventionen durch Stadt und Kanton. Von da her steht das Ganze schon noch auf wackligen Beinen.

Sollte das nicht anders sein, nach 27 Jahren?

Da müssen Sie andere fragen. Wir haben mehrmals versucht, Subventionen für unser Festival zu beantragen — leider vergeblich. Es gibt anscheinend keine Möglichkeit, das Festival mit wiederkehrenden Beiträgen zu subventionieren. Wir müssen jedes Jahr unsere Gesuche stellen. Damit fehlt uns die Planungssicherheit. Ich schliesse heute Verträge, obwohl ich nicht weiss, ob das Geld im 2018 da sein wird.

Können Sie so überhaupt eine Nachfolge planen?

Wir sind dabei, eine Lösung zu entwickeln. Ich werde nicht jünger. Wir brauchen einen Plan B. Bis im Sommer sollten wir eine Lösung haben, um das Festival langfristig zu verankern.