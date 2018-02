Auftragswerk für die Sinfonietta

Schaerer ist ein Besessener, ein Getriebener. Ein Arbeitstier auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Sein letztjähriges, gefeiertes Werk «The Big Wig» führte ihn zu europäischen Grossorchestern, in die Hamburger Elbphilharmonie und zu weiteren Kompositionsaufträgen, zum Beispiel für die Sinfonietta Basel. Das Werk wird zur Eröffnung des Casino Basel 2020 uraufgeführt.

Ebenfalls im letzten Jahr ist ein Album mit einer veritablen Superband des europäischen Jazz erschienen. «Out of Land» mit den Überfliegern Emile Parisien (Sax), Vincent Peirani (Akkordeon) und Michael Wollny (Klavier). Und in diesen Tagen folgt schon der nächste Streich: «A Novel Of Anomaly» ist das dritte Album innerhalb eines Jahres auf dem ambitionierten deutschen Label ACT des bekannten Produzenten Siggi Loch. Kern ist das Duo mit dem Schweizer Schlagzeuger Lucas Niggli, erweitert um den Gitarristen Kalle Kalima und den Akkordeonisten Luciano Biondini. Als sich das basslose Quartett Ende 2015 zum ersten Mal zur Probe traf, funkte es sofort. «Es war Liebe auf den ersten Ton. Alles entwickelte sich ganz selbstverständlich und natürlich», erzählt Schaerer.

Der Sänger ist der symbolische Leader der Band, doch das Quartett versteht sich als «verschworene Einheit» ohne Hierarchien. «Out of Land» ist ein Projekt von vier Individualisten, «A Novel Of Anomaly» eine wirkliche Band. Ein Quartett, das das Leben zelebriert. Es atmet italienische Poesie, ist aber sehr rhythmisch und groovy. Italianità trifft auf die afrikanischen Erfahrungen von Kalima und Niggli. Schärer jodelt und vertritt den alpinen Kulturraum. Dem Sänger ist es wichtig, dem Klang der Muttersprache jedes Musikers Platz zu geben. «Fiore Salino» ist italienisch, «Laulu Jatkuu» finnisch und auf «Swie Embrie» singt Schaerer in seiner ersten Muttersprache Walliserdeutsch. «A Novel Of Anomaly» spielt eine atemberaubende, emotionale, abenteuerliche und unglaublich reiche Musik. Es ist eine europäische Jazzband der absoluten Spitzenklasse und der erste Höhepunkt im noch jungen Jazzjahr.

USA nicht interessant

Verrückt! Schaerers Terminkalender ist prall voll. «Ich habe gar nicht die Zeit, um mit allen Projekten intensiv zu touren», sagt er. Aktuell ist er in Israel, danach in Mexiko und inzwischen sind selbst Veranstalter aus dem Herkunftsland des Jazz auf den Stimmvirtuosen aufmerksam geworden. «Die USA standen für mich bisher nicht im Fokus meines Interesses», sagt Schaerer und hat die Anfragen aus den USA vorerst abgelehnt. Aufwand und Ertrag stünden in keinem Verhältnis, und überhaupt sind die Arbeitsbedingungen für Musiker in Europa entspannter als in den USA.

Schaerer ist in der komfortablen Lage, die Auftritte gezielt auswählen zu können. Er hat sich eine Limite von maximal 100 Konzerten pro Jahr gesetzt. Seine Familie mit der Sängerin Brigitte Wullimann und den beiden Kindern spielt in dieser Überlegung eine wichtige Rolle: «Es ist mir wichtig, dass unsere Familie genug Raum hat.»

Kino «Der Klang der Stimme» von Bernhard Weber mit Andreas Schaerer und Regula Mühlemann.

CD Andreas Schaerer A Novel Of Anomaly (act/mv). Erscheint morgen.

Live 2.4. Out Of Land, Stuttgart; 4.4. mit Christoph Stiefel Stanzerei Baden; 29.4. A Novel Of Anomaly, OffBeat Festival Basel; 18.7. Hildegard Lernt Fliegen, Stimmen-Festival Lörrach; 24.8. Hildegard Lernt Fliegen, Gysenstein; 25.10. The Big Wig mit Wuerttembergischen Philharmonie, Reutlingen; 3.11. A Novel Of Anomaly, JazzNoJazz Festival Zürich.