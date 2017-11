Eigentlich war das neue Album von U2 vor einem Jahr schon fertig. «Dann veränderte sich die Welt», sagte Sänger Bono dem «Rolling Stone». Der sendungsbewusste Ire konnte nicht anders: Er musste das fixfertige Album inhaltlich noch einmal überarbeiten und unter dem neuen Licht betrachten.

Dabei waren die «Songs of Experience» als eine Sammlung von sehr persönlichen Liedern geplant, als Fortsetzung der «Songs of Innocence» von 2014. Während der erste Teil die Adoleszenz der Band in Irland beschrieb, waren die neuen Songs als Briefe von Bono an Personen (seine Frau Ali, seine Kinder und seine Fans) sowie Plätze und Orte gedacht, die den Sänger und Texter prägten und ihm ans Herz gewachsen sind.

Durch die Revision der Lieder erhielen die «Songs of Innocence» politische Schlagseite. In «American Soul» etwa beklagt Bono den Verlust der amerikanischen Seele: «The end of a dream». Die Zusammenarbeit mit Hip-Hop-Ikone Kendrick Lamar bleibt aber ein Fremdkörper. Die zynischen Zeilen des Rappers, die die beiden Songs «Get out of Your Own Way» und «American Soul» miteinander verbinden, wirken als konstruierte Anhängsel. Kaum mehr als ein PR-Gag. Überhaupt ist der politische Erkenntnisgewinn gering. Bono bleibt bei sattsam bekannten Plattitüden hängen.

Wo ist das Adrenalin, Bono?

Aber auch musikalisch bleibt «Songs of Experience» vieles schuldig. «You’re The Best Thing About Me» ist ein zusammen geflickter Song aus Versatzstücken. Die Refrains von «The Blackout» und «American Soul» sind einfallslos, einfältig oder gar plump und die vielen «Oh, oh, ohs» erinnern an Fangesänge in Fussballstadien. Natürlich dürfen die typischen, hymnischen Refrains nicht fehlen. Schön und gut! Doch das hatten wir doch schon – und erst noch viel besser.

Noch fataler ist, dass der Musik jeglicher Druck fehlt. So etwas wie Rock-’n’- Roll-Stimmung kommt ansatzweise nur in «American Soul» auf. «Summer of Love», eigentlich ein hübscher Song, bleibt dagegen auf tiefem emotionalem Level brav. Ebenso die lendenlahme Ballade «Landlady», die ohne Höhepunkt dahinplätschert. Wo ist das Adrenalin, Bono? Wo die Wut, die Leidenschaft, das Unverfrorene und Ungehobelte des Rock ’n’ Roll? Bono mimt lieber den singenden Staatsmann.