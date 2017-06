Der für seine Rollen in den Serien "24" oder "Designated Survivor" und in Filmen wie "The Sentinel" bekannte Schauspieler wird der Veranstaltung eine ganze Menge Hollywood-Glamour einhauchen. Obwohl er nach seinen Konzerten in Deutschland und Österreich in den vergangenen Tagen explizit für seine Bodenständigkeit und sein musikalisches Talent gerühmt wurde.

Weitere Headliner sind Joe Dee Messina am Freitag sowie The Mavericks und American Young am Samstag. Neben den "American Country Nights" finden aber auch weitere Konzerte von nationalen und internationalen Bands wie Bootleggers, Pepi Hug oder Bermudas statt. Ausserdem werden Line-Dance-Workshops, Cowboy-Showprogramme und die berühmte "Truck Meile" zum Bewundern angeboten.

Mit einer eigenen Zufahrt wird während dem Trucker & Country-Festival auf dem Gelände auch das Biker Treffen durchgeführt. Biker Camping, Biker-Bühne und Biker Bars inklusive.

www.trucker-festival.ch