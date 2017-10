Der vor 100 Jahren geborene Thelonious Monk war so etwas wie der Hitschreiber des modernen Jazz. «Round Midnight» und «Straight No Chaser» gehören bis heute zu den meistgespielten Kompositionen des Jazz. Obwohl hochkomplex, gespickt mit ungewöhnlichen Harmoniefolgen, rhythmischen Verschiebungen, Unregelmässigkeiten, überraschenden Wendungen und schrägen Melodielinien, haben sich Monks Songs in das musikalische Gedächtnis eingebrannt. Sie sind eigentliche Ohrwürmer des Jazz, und das, obwohl oder vielleicht gerade weil Monks Stücke anders sind und einen extrem hohen Wiedererkennungseffekt haben.

Thelonious Monk ist auch ein visuelles Erlebnis. Leider gibt es aus der Zeit vor 1960 kaum Filmdokumente. Immerhin gibt der von Clint Eastwood produzierte Dok-Film «Straight No Chaser» (1988) einen eindrücklichen Einblick in die seltsame Welt dieses grossen Musikers. Namentlich ist dort auch zu sehen, wie der Hüne selbstvergessen tanzt.

Gut dokumentiert ist die langlebige Band mit dem Saxofonisten Charlie Rouse (1959–1970). Dazu kommen Film-Aufnahmen von 1971 mit Dizzy Gillespie und den Giants of Jazz, die aber vergleichsweise uninspiriert und müde klingen. Viel quirliger sind dafür die Tondokumente von «Well You Needn’t», einer typischen Be-Bop-Nummer aus den Anfangstagen des modernen Jazz mit Charlie Parker am Altsax, oder «Bemsha Swing» mit Miles Davis und Milt Jackson.

Einige der grössten Saxofonisten jener Zeit haben die prägende Monk-Schule durchlaufen. «Brilliant Corners» mit Sonny Rollins am Tenor gehört zu Monks schwierigsten und wichtigsten Nummern. Fünfundzwanzig Mal setzten die hochkarätigen Musiker an und brachen die Session doch entnervt ab. Schliesslich war es am Produzenten, aus den verschiedenen Teilen ein Meisterwerk zu basteln. Es markierte den endgültigen Durchbruch von Monk.

Das Jahr 1957 wurde zum produktivsten Jahr von Monk und es entstanden einige Meilensteine. Konzerte und Aufnahmen mit dem Baritonsaxofonisten Gerry Mulligan, Coleman Hawkins und John Coltrane. Die Aufnahmen von «Ruby, My Dear» erlauben einen faszinierenden Vergleich von Hawkins, dem Vater des Tenorsaxofons, mit dem aufstrebenden Neutöner Coltrane. Wunderbar!

