Mit den wuchtigen Synthbässen gehört das Album auch musikalisch ins Jahr 2017. Und wie sie singt! Klar, Swift war nie für ihre starke Stimme bekannt; seit eh und je kompensiert sie das mit ihrem lyrischen Talent. Allerdings ist in «Reputation» zweifel-los hörbar, dass das ehemalige Country-Sternchen sich nun bis an ihre stimmlichen Grenzen stösst. Auf «Don’t Blame Me» – hat Taylor Swift wirklich ein Soul-Lied geschrieben? Und dazu ein gutes? – tobt sie sich mit ihrer eher mitteltönigen Stimme in einem tieferen Register richtig aus. Mit Songs wie dem mittlerweile berüchtigten «Look What You Made Me Do» oder «I Did Something Bad» reisst Swift ihre Geschichte aus den Händen der Öffentlichkeit und zeigt, dass sie sich von Kritik Fremder nicht kleinkriegen lässt.

Die gute alte Taylor

Kritik von ihr nahestehenden Menschen besorgt sie aber weiterhin: «Mein Ruf war nie schlechter, also magst du mich wohl für mich», singt sie im fünften Song «Delicate». Hier zeigt sie endlich wieder ihre sensible, unsichere Seite, der sie den Grossteil ihres Ruhms verdankt. Ab dem achten Track gibt sie sogar ganz ihre Herzensbrecher-Rolle auf und liefert Liebeslied auf Liebeslied.