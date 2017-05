Der kleine Getränkeladen in der australischen Kleinstadt Echuca hat einen neuen Bestseller. «Isaiah’s Dream», («Isaiah’s Traum») heisst das mit Zucker geladene Mischgetränk mit «exotischem Fruchtgeschmack». Man ist stolz auf den 17-jährigen Isaiah Firebrace. Der schlaksige Jugendliche mit den schulterlangen Haaren hat geschafft, wovon Tausende träumen: er hat die Ausscheidung der australischen Fassung von «X-Faktor» gewonnen und gestern hat er sein Land mit dem Lied «Don’t Come Easy» am Eurovision Song Contest vertreten.

Jugendstars hat Australien schon viele gehabt. Selten aber einen wie Isaiah Firebrace. Er ist Aborigine. Äusserungen über seine Jugend lassen darauf schliessen, dass seine Familie Ausgrenzung, Benachteiligung, Rassismus und Armut erfahren hat. Alltag für viele australische Ureinwohner.

Vorbild für Ureinwohner

So ist sein Wille, es im harten Showgeschäft zu schaffen, auch darauf zurückzuführen, dass er es schaffen muss. «Ich spüre schon den Druck, weil ich der Einzige in der Familie bin mit einem Einkommen», sagte er.

Ein Hoffnungsträger. Nicht nur für seine Familie, für Tausende von jugendlichen Ureinwohnern, der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppe Australiens. Isaiah ist ein Vorbild, weil er es trotz Widerständen an die Spitze schaffte. Aborigine zu sein ist nicht nur bei der Arbeitssuche ein Minuspunkt. Die ethnische Herkunft kann durchaus auch in der liberaleren Unterhaltungsindustrie gegen einen Künstler sprechen.

Er will Australien stolz machen

Einfach war der Weg jedenfalls nicht. Als er zum ersten mal bei «X-Faktor» sang, vergass Isaiah den Text zu Tracy Chapmans «Fast Car». Es war Nervosität. Doch die Situation schien den jungen Mann nicht entmutigt zu haben, sondern motiviert. Im folgenden Jahr kehrte er zurück und eroberte mit seiner warmen, starken Stimme und einer gewissen Unschuld das Publikum und die Juroren.

Dass Australien seit 2015 an dieser europäischen Veranstaltung teilnimmt, hat auch mit der Popularität des ESC in Australien zu tun. Dabei spielt vielleicht auch immer noch das latente Minderwertigkeitsgefühl mit, unter dem Australien als Nation gelegentlich leidet: Nur wer es in Europa schafft, hat es wirklich geschafft.

Neu ist die Teilnahme Australiens am ESC nicht. Australische Künstler – oder Künstler mit australischen Wurzeln – haben eine lange ContestTradition. 1974, als Abba im britischen Brighton mit dem Ohrwurm «Waterloo» siegten, schaffte es eine blonde, blauäugige Frau auf den vierten Platz: Es war Olivia Newton-John. Die junge Frau war in Australien aufgewachsen, vertrat als gebürtige Britin aber ihr Heimatland. Ihre Präsentation erinnerte zwar mehr an eine Heilsarmee-Darbietung als an einen Kassenschlager. Doch für Newton-John ebnete das Lied den Weg zu einer bis heute anhaltenden Karriere. Mit den Filmen «Xanadu» und «Grease» wurde sie weltberühmt.

Ob Isaiah Firebrace in der Ukraine der globale Durchbruch gelingen wird? In Echuca und an vielen anderen Orten Australiens hofft man es. Und falls er gestern Abend (nach Redaktionsschluss) wider erwarten doch nicht weitergekommen sein sollte, ist für Isaiah Firebrace klar: «Ich werde Australien stolz machen.»