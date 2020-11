So wird man zum Meisterdirigent: Im Aargau profitiert der Nachwuchs aus aller Welt von einer Koryphäe

Schwierige Zeiten für das wichtigste Aargauer Orchester, das Argovia Philharmonic. Das letzte Konzert musste kurzfristig abgesagt werden. Ein Lichtblick ist da der Internationale Meisterkurs für Dirigenten im Künstlerhaus Boswil, der diese Woche stattgefunden hat. Hier arbeiten die Musiker in kleiner Formation mit ihrem ehemaligen Chefdirigenten Douglas Bostock.

Diese Master Class ist in den zehn Jahren ihres Bestehens zu einer Institution geworden, die Teilnehmer reisen von weit her an. Das öffentliche Abschlusskonzert vom Freitag findet ebenfalls statt.

Von der Argovia Philharmonic nach Süddeutschland

Wir dürfen dabei sein. Doublas Bostock strahlt wie gewohnt. Er freue sich sehr, nach eineinhalb Jahren seine Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker wieder zu sehen, ja er habe das Gefühl, in seinen Heimatkanton zurückzukehren.

Bostock, heute Chefdirigent des renommierten Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim, war fast zwanzig Jahre lang Chefdirigent des Argovia Philharmonic und hat dieses nicht nur zu einem qualitativ guten Orchester geformt, er war mit seiner charmanten Art auch beim Publikum sehr beliebt.

Wippen mit den Knien? Lassen Sie es besser sein!

Auch diesen Meisterkurs leitet Bostock locker und sympathisch, das schafft Vertrauen. Die Anforderungen sind jedoch hoch, das geforderte Repertoire umfasst verschiedene Stile: Aaron Coplands «Appalachian Spring Suite», Antonín Dvoráks «Tschechische Suite» und Mozarts «Haffner»-Sinfonie. Master Classes gibt Bostock in vielen Ländern, unter anderem auch in Japan. Bostock sagt: