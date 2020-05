Schweiz und neun andere Länder in deutsches ESC-Finale gewählt

Die zehn Finalisten standen am frühen Sonntagmorgen am Ende der fast vierstündigen Sendung "World Wide Wohnzimmer - das ESC-Halbfinale 2020" fest. Die Show aus Köln mit Schaltungen zu Peter Urban in Hamburg kämpfte zwischendurch bei manchen Songs mit Tonproblemen.

Zuschauer konnten ihre Favoriten aus 40 Beiträgen wählen. Deutschland als 41. ESC-Teilnehmer dieses Jahres stand nicht zur Abstimmung, auch wenn das Video des 23-jährigen Ben Dolic ("Violent Thing") ebenso wie die anderen Clips gezeigt wurde.

Der reguläre Eurovision Song Contest in Rotterdam wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das ESC-Ersatzprogramm besteht nun am 16. Mai unter anderem aus einer Show, in der deutsche Zuschauer ihren "Sieger der Herzen" küren.

Die Show "Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale" wird am 16. Mai zwischen 20.15 Uhr und 21.55 Uhr von Barbara Schöneberger live aus der Elbphilharmonie vor leeren Rängen moderiert. Im Anschluss ist im Ersten eine internationale Ersatzshow ohne Voting namens "Europe Shine A Light" zu sehen.