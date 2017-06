«Zwischen uns beiden existiert eine Chemie, die einzigartig ist», sagt Sänger/Bassist Mike Kerr (28), und Schlagzeuger Ben Thatcher (29) ergänzt: «So eine enge Freundschaft ist etwas, das viele Bands nicht haben.» «Wir kennen uns, seit wir zehn Jahre alt waren», erinnert sich Ben an die Anfänge, «wir sind zwar komplett verschieden, aber wir lachen über dieselben Sachen und haben ähnliche Interessen.» In der Nähe von Brighton aufgewachsen, leben die beiden bis heute in der musikalisch sehr quirligen Küstenstadt.

Der Anfang vor vier Jahren war zäh. Das Blatt wendete sich rasant, als das Management der Arctic Monkeys auf Ben und Mike aufmerksam wurde. Das erste Album, «Royal Blood», setzte sich in Grossbritannien gleich an die Chartspitze. Plötzlich spielt das Duo mit den Foo Fighters und mit Metallica. Jimmy Page von Led Zeppelin sagte, dass Royal Blood eine lang nicht gehörte Frische in die Rockmusik brächten.