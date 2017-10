Grosser Einfluss

Der Streit um die Vaterschaft ist noch nicht entschieden und wird wohl ungeklärt bleiben, doch Fats Domino war sicher einer der einflussreichsten Musiker in der Frühphase des Rock’n’Roll.

«The Fat Man» wurde zum Millionenseller, die Karriere lanciert. Seine beste Zeit erlebte er wie alle anderen Rock’n’Roll-Pioniere in den 50er-Jahren. Mit seinem Entdecker und Förderer, dem Musiker und Produzenten Dave Bartholomew lieferte er Hits am Fliessband. «Ain’t That A Shame» (1955) und vor allem «Blueberry Hill» (1956) sind die bekanntesten.

In den 60er-Jahren, mit dem Aufkommen der Beatles und Rolling Stones, wurde es etwas ruhiger um den Mann aus New Orleans, er blieb aber Live-Perforemer gefragt. 1986 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Das Magazin «Rolling Stone» listete Fats Domino auf Rang 25 der 100 grössten Musiker.

Opfer von Katrina

Fats Domino blieb immer mit seiner geliebten Heimatstadt New Orleans verbunden. Hier zog er sich in späteren Jahren ins Privatleben zurück und trat nur noch selten auf. Als 2005 der Hurrikan Katrina in New Orleans wütete, lieferte Domino noch einmal unfreiwillig für Schlagzeilen. Sein Haus wurde vollkommen zerstört und er selbst wurde zunächst vermisst, dann aber doch noch aus dem Katastrophengebiet gerettet. Musikerkollegen solidarisierten sich mit Fats Domino und produzierten 2007 das Album «Goin’ Home: A Tribute to Fats Domino». Mit den Einnahmen aus dem Album wurde sein Haus in New Orleans wieder aufgebaut. Sogar der damalige Präsident George W. Bush stattete ihm einen persönlichen Besuch ab.