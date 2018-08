Zu der Show mit gut zwei Dutzend Hits des 2009 gestorbenen "King of Pop" war auch sein Bruder Jermaine Jackson nach Berlin gekommen. "Es gibt keinen besseren Weg, den Geburtstag meines Bruders zu feiern, als mit dieser grossartigen Musik und riesigen Energie", sagte der 63-Jährige nach der gut zweistündigen Show.

Produzent Oliver Forster hat für die verschiedenen Phasen Jacksons die Sänger Dantanio Goodman und Koffi Missah auf die Bühne geholt. Die Spanne von frühen Hits der Jackson Five wie "ABC" bis zu Michael Jacksons Mega-Erfolgen "Bad", "Thriller" oder "Beat It" wird von einer Live-Band kraftvoll umgesetzt. Die Choreographien von Alex Burgos und Detlef Soost greifen immer wieder die inzwischen ikonischen Moves Jacksons auf.

Nach dem Auftakt in Berlin soll das Spektakel von Oktober bis Mai auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen. In Zürich sind Ende Februar zwei Shows geplant, im April eine in Basel. Doch jenseits der Bühne gibt es juristischen Ärger: Jacksons Nachlassverwalter planen für 2020 ein Musical am New Yorker Broadway und klagen deswegen gegen "Beat It!".