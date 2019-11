Opernsopranistin Regula Mühlemann: «Die Natur ist ein mystischer Kraftort»

Sie widmen sich aktuell der «Heimat». Kommt diese einem abhanden, wenn man als Opernsängerin auf den Weltbühnen zu Hause ist?

Regula Mühlemann: Nein, im Gegenteil. Man vermisst ja nur, wovon man getrennt ist. Also hat man auch Heimweh erst in der Fremde. Früher war für mich Luzern so selbstverständlich ein Stück Heimat, dass ich das gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Wenn ich heute von einem Engagement oder einer Tournee nach Hause zurückkehre, überkommt mich bei der Einfahrt im Bahnhof Luzern sogar an einem Nebeltag das Gefühl: daheim! Ich bin ja als Sängerin viel in Grossstädten unterwegs und geniesse da das kulturelle Angebot sehr. Aber ich schätze in der Schweiz und in Luzern, abgesehen davon, dass es hier so wunderschön ist, dass ich hier meine Freunde ganz in der Nähe habe.

Wirken Schweizer Städte im Vergleich zu Wien, Berlin oder Paris nicht provinziell?

Nein. An meinem Wohnort Luzern ist ohnehin das Lucerne Festival jeweils ein Highlight. Und letzte Woche besuchte ich das Blues Festival in Luzern, wohin die grössten Blues-Musiker kommen. Auch das ist in der Szene ein Highlight.