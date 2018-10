Caballés Auftritt bei Art on Ice:

Caballé kam wegen Art on Ice nach Zürich. Dort sang sie zu einem Auftritt von Eiskunstlauf-Weltmeisterin Denise Biellmann. Mit seiner Feststellung, er habe gehört, dass sie zum ersten Mal Schlittschuh fahre, entlockte Schawinski Caballé einen herzhaften Lacher. "Wenn ich mit ihr rausgehe, dann kann sie nie mehr (fahren). Wenn ich runter falle, ist sie ganz flach, wie ein Omelette."

Fröhlich erklärte die Opernsängerin, sie habe sich die Zeit mit Einkaufen vertrieben: "Ich habe alles mögliche gekauft, mit so vielen Stunden Delay (Verspätung)." Darunter seien Krawatten, Foulards Schuhe und Taschen gewesen. Für jeden Geburtstag der nächsten sechs Monate habe sie nun ein Geschenk.

Kooperation mit Gotthard

Caballé war auch durch ihre Arbeit mit der Schweiz verbunden. Zusammen mit Gotthard und Frontmann Steve Lee (†) nahm sie eine Version von "One Life, One Soul" auf. ein Ausschnitt davon wurde in der "Talk Täglich"-Sendung mit Caballé zu sehen (Video oben). Produzent war Chris von Rohr.

Gotthard & Monserat Caballé - One night, One soul (Live in Locarno, 2007):