Ein bisschen Gänsehaut und viel Härz: Wenn die sechs Mamis von «Härz» singen, dann wird sich so manche Familienfrau und auch so mancher Familienvater wieder erkennen. Es geht um diese einfache Liebe und die Glücksmomente in der Familie, es geht um das Leben, den Alltag. Eben das, was sie bewegt: Die sechs Sängerinnen von «Härz» sind alles Mamis, Familienfrauen, Ehepartnerinnen.

Mit Erfolg: Ihr Debütalbum «Härz» hat sich an einem einzigen Wochenende 5000 Mal verkauft. Der Mann dahinter: der Schweizer Komponist, Produzent und Songwriter Georg Schlunegger der mit den «Schwiizergoofe» und «Heimweh» bereits Kinder und Männer auf die Bühne gehievt hat.

«Härz» mit «Bliib Bescheidu Derbi»: